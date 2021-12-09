شؤون فلسطينية

الطيراوي يهاجم رئيس مجلس القضاء ويتهم وكيل وزارة التربية بممارسة الفساد المنظم

الطيراوي يهاجم رئيس مجلس القضاء ويتهم وكيل وزارة التربية بممارسة الفساد المنظم
رام الله - دنيا الوطن
اتهم اللواء توفيق الطيراوي، عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، مفوض عام المنظمات الشعبية بالحركة، اليوم الخميس، وكيل وزارة التربية والتعليم، "بممارسة الفساد الإداري المنظم في التعيينات الجديدة"، مطالباً الحكومة بإقالته.

وقال الطيراوي، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن"، نسخة منه: "إن وكيل وزارة التربية والتعليم وبعض المتنفذين معه في الوزارة، يمارسون فساداَ إدارياً منظماً علنياً وغير علني فيما يخص التعيينات الجديدة، والمحسوبية واستغلال المنصب في حق الموظفين والعاملين القدامى والجدد بما يلبي مصلحة هؤلاء المتنفذين ووكيلهم الذي كتبنا بخصوصه عدة مرات ولم يتغير في الموضوع شيئاً".

وفي سياق آخر، دان الطيراوي، ما وصفه بـ "ممارسات بعض القضاة في المحاكم الفلسطينية، الذين يقضون ببراءة بعض المعلمين المتهمين بالإساءة لرموز اعتبارية وطنية مثل العلم والنشيد الوطني ويمارسون سلوكاً عدوانياً ومرتهناً لخلفيات حزبية".

وأضاف الطيراوي: "يقوم القضاء بتبرأتهم (المعلمين) تحت حجة عدم وجود مسوغات في القانون تحاسب على ذلك، الأمر الذي يزيد من استغوالهم في الأمر وتحديهم للسلطة الوطنية والثوابت الوطنية، وهو ما يخدم مصلحة الاحتلال، وعليه فمن الواضح أن رئيس مجلس القضاء الذي أتى ليصلح جهاز القضاء بحاجة نفسه لإصلاح ذاته ولا يصلح لإصلاح شيء آخر".

وأصدر الطيراوي بياناً بعد اجتماعه مع المكتب الحركي للمعلمين وكتلة فتح في النقابة، والذي ناقش خلاله معهم الوضع العام وأوضاع المعلمين تحديداً في ظل الوضع الراهن.

وقال البيان: "نؤكد على وحدتنا في مواجهة الحصار الظالم على شعبنا في كل أماكن تواجده واستهدافه من قبل الاحتلال (...) وتجفيف الموارد والحصار الاقتصادي والمالي، الذي جعل وضع السلطة الوطنية الاقتصادي والمالي صعباً للغاية، ويتطلب موقفاً وطنياً جماعياً".

وطالب الطيراوي "الحكومة الفلسطينية إيلاء المعلمين الأولوية في حال توفر الموازنات في خزينة الحكومة، وتسدسد مستحقاتهم أولا وسريعاً، لأن معاشات المعلمين هي الأقل بين مكونات الموظفين الحكوميين في فلسطين".

وشدد في ختام بيانه على "ضرورة الالتفاف الشعبي الوطني على الثوابت وتفويت الفرصة على الاحتلال من جهة وعلى أعوانه والفاسدين الذين يخدمون أجندته من جهة أخرى فيما يخص إذكاء الفتنة وتعميق الشرخ والانقسام"، بحسب نص البيان.

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