مجدلاني: التنمية الاجتماعية ستصرف الدفعة النقدية الأولى للأطفال المتضررين في قطاع غزة





و أوضح أن هذه المساعدة من حكومة المملكة المتحدة تأتي للتخفيف من حدة الفقر كونها ستمكن الأطفال ضمن الأسر الفقيرة المتضررة من تلبية احتياجاتهم الأساسية، وأضاف ان هذه المساعدة ستشمل أربع دفعات شهرية تستهدف 4299 طفلاً ينتمون ل 1160 أسرة من الأسر الفقيرة والمهمشة التي تضررت بفعل التصعيد الأخير على قطاع غزة في أيار 2021.



ونوه الوزير أن بإمكان الأسر المستفيدة من المساعدة النقدية استلامها من خلال نقاط توزيع ( بال بي Pal Pay) بدءاً من يوم الأحد 12/12/2021 ، ولاستلام المساعدة على أرباب الأسر المستفيدة إحضار الهوية الشخصية والرمز الخاص (المكون من سبع خانات رقمية) الذي سيتم تزويدهم به مسبقاً من خلال رسائل نصية على هواتفهم تصلهم من (يونيسف).



وتقدم د. أحمد مجدلاني بجزيل الشكر لحكومة المملكة المتحدة ولمنظمة (يونيسيف) في دولة فلسطين على دعمهم للشعب الفلسطيني.







رام الله - دنيا الوطنأعلن وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني أن الوزارة وبالتعاون مع منظمة (يونيسف) ستباشر بصرف الدفعة النقدية الأولى للأطفال المتضررين ضمن برنامج " المساعدة النقدية الحساسة للأطفال في قطاع غزة".ولفت مجدلاني إلى أن الوزارة وبتمويل من حكومة المملكة المتحدة( FCDO) ستصرف المرحلة الأولى من برنامج المساعدة النقدية الحساسة للأطفال في قطاع غزة بقيمة مليون شيقل بدءاً من يوم الأحد 12/12/2021.