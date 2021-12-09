غازي أبو نحل يشارك في معرض الاستيراد الدولي الصيني





و تابع" نحن نعتقد اعتقادًا راسخًا أن مراكز التجارة العالمية هذه ستصبح روابط ممتازة بين مجتمعات الأعمال المحلية في مقاطعة فوجيان والفرص التجارية الدولية الواسعة في شبكة WTCA العالمية و يعد حدث اليوم عرضًا رائعًا لما يمكننا تحقيقه عندما نتحد معًا لمساعدة الأعمال التجارية في مقاطعة فوجيان وبقية العالم".



وتمنى أبو نحل أخيراً زيارة مقاطعة فوجيان ولقاء قادتها ومندوبي الأعمال فيها عند إستئناف السفر الدولي المنتظم.



وتمنى أبو نحل أخيراً زيارة مقاطعة فوجيان ولقاء قادتها ومندوبي الأعمال فيها عند إستئناف السفر الدولي المنتظم.

رام الله - دنيا الوطنشارك غازي أبو نحل، الرئيس الفخري لجمعية مراكز التجارة العالمية ورئيس مركز التجارة العالمي فوتشو، في مؤتمر التوفيق بين التجارة والاستثمار للمؤتمر الدولي الرابع للواردات (CIIE)، وهو جزء من معرض الاستيراد الدولي الصيني الذي عقد بتاريخ 6-7-8 تشرين الثانينوفمبر في شنغهاي.وفي المناسبة، ألقى أبو نحل كلمة جاء فيها: "يسعدني جدًا أن تتاح لي الفرصة للقاء قادة الحكومة والضيوف الكرام ومندوبي الأعمال من مقاطعة فوجيان ومدينة لونغيان عبر هذا الفيديو، بالنيابة عن مركز التجارة العالمي، أود أن أهنئ على الاستضافة الناجحة لتجمع B2B وأشكر مضيفينا CCPIT Fujian و Longyan City Government و WTCA على جميع الجهود التنظيمية للتوفيق بين شركات WTCA CIIE المشاركة لدينا مع المشترين والشركاء المحتملين في مقاطعة فوجيان".و أضاف" بصفتي صديقًا قديمًا لفوجيان، قمت بزيارات عديدة إلى مقاطعة فوجيان منذ عام 2013، وقدت مشاركة WTCA في معرض الصين الدولي للاستثمار والتجارة (CIFIT) في شيامن لمدة ست سنوات متتالية، و على مدار الوقت، كان لي شرف مشاهدة التطور الهائل للاقتصاد الإقليمي وتحسين نوعية الحياة في مقاطعة فوجيان و لتعزيز مساهمتنا في تطوير فوجيان وبدعم من القادة من مقاطعة فوجيان ومدينتي فوتشو وبينجتان، قررنا إنشاء مراكز التجارة العالمية في كل من فوتشو وبينجتان في عام 2017".