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5 ملايين و298 ألف وفاة حول العالم بفيروس (كورونا)

5 ملايين و298 ألف وفاة حول العالم بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى اليوم الخميس، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 5 ملايين ونحو 298 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات الإجمالية 268 مليونا، وما يزيد عن 198 ألف إصابة، تعافى منهم 241 مليونا ويقارب من 415 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 222 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الأربعاء 666 ألف و494 إصابة جديدة، فيما أوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 7,897 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت أمس الأربعاء أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: أميركا (1,324 وفاة)، وروسيا (1,179 وفاة)، وبولندا (592 وفاة)، وألمانيا (571 وفاة)، وأوكرانيا (450 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي: أميركا (127,411 إصابة)، وألمانيا (68,832 إصابة)، وفرنسا (61,340 إصابة)، وبريطانيا (51,342 إصابة)، وروسيا (30,752 إصابة).

وما تزال أميركا تتصدر دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وإصابات إجمالية.

وأشارت الإحصاءات إلى أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا بالجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (813,904 وفيات)، والبرازيل (616,298 وفاة)، والهند (474,111 وفاة)، والمكسيك (295,893 وفاة)، وروسيا (286,004 وفيات).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (50,422,410 إصابات)، والهند (34,666,241 إصابة)، والبرازيل (22,167,781 إصابة)، وبريطانيا (10,610,958 إصابة)، وروسيا (9,925,806 إصابات).

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