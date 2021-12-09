العراق: انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف الدولي وانسحابها من البلاد

رام الله - دنيا الوطنأعلن قاسم الأعرجي، مستشار الأمن القومي العراقي، اليوم الخميس انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف الدولي بشكل رسمي وانسحابها من العراق.وقال الأعرجي عبر حسابه في موقع (تويتر): "اليوم أنهينا جولة الحوار الأخيرة مع التحالف الدولي التي بدأناها في العام الماضي، لنعلن رسمياً انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف وانسحابها من العراق".وأضاف الأعرجي أن "العلاقة مع التحالف الدولي ستستمر في مجال التدريب والاستشارة والتمكين".وفي تموز/يوليو الماضي، اتفقت بغداد وواشنطن، في الجولة الرابعة والأخيرة من الحوار الإستراتيجي، على انسحاب جميع القوات الأميركية المقاتلة من العراق بحلول نهاية العام الجاري 2021.وأوضح بيان مشترك آنذاك أن العلاقة الأمنية بين البلدين ستنتقل بالكامل إلى المشورة والتدريب والتعاون الاستخباري، ولن يكون هناك أي وجود لقوات قتالية أميركية في العراق.ويشار إلى أنه منذ 2014 تقود واشنطن تحالفاً دولياً بزعم مكافحة تنظيم الدولة الذي استحوذ على ثلث مساحة العراق آنذاك، ونشرت نحو ثلاثة آلاف جندي للتحالف، بينهم 2500 أميركي.