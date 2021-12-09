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السعودية توقّع مذكرة تفاهم مع سنغافورة لتعزيز التعاون في مجال الطاقة

السعودية توقّع مذكرة تفاهم مع سنغافورة لتعزيز التعاون في مجال الطاقة
جانب من الاتفاق
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الطاقة السعودية، أمس الأربعاء، عن توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التجارة والصناعة السنغافورية، والتي تهدف إلى تطوير التعاون في مجالات الطاقة.

وتشتمل المذكرة التي وقعها وزير الدولة، وعضو مجلس الوزراء وزير الطاقة بالنيابة عصام بن سعد بن سعيد، وزير القوى العاملة والوزير الثاني للتجارة والصناعة في جمهورية سنغافورة، تان سي لينج، على تعزيز التحوّل الرقمي والابتكار في مجال الطاقة، وبناء القدرات عن طريق التدريب وتبادل المعلومات ذات الصلة بقطاع الطاقة، وإجراء الأبحاث المشـتركة.

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