الغول: توقيع الاتحاد الأوروبي اتفاقية "هورايزون يورب" جريمة وخطيئة تقع فيها أوروبا



وأكد النائب الغول على أن هذه الاتفاقية تعتبر تشجيعاً للاحتلال ومشاركة في ارتكاب مزيد من جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني شعبا وأرضاً و مقدسات.



ودعا النائب الغول الاتحاد الأوروبي للتراجع عن هذه الاتفاقية والعمل على مقاطعه الاحتلال، و ضرورة الوقوف الى جانب الشعوب المحتلة وعلى رأسها شعبنا الفلسطيني بدلاً من الوقوف مع مجرمي الحرب الصهاينة.



وطالب النائب الغول بتكاتف كل القوى الحية لملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة وتقديمهم الى محكمة الجنايات الدولية والحرص على ألا يفلت المجرمين من العقاب.







رام الله - دنيا الوطنأدان النائب المستشار محمد فرج الغول رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي توقيع الإتحاد الأوروبي اتفاقية "هورايزون يورب" مع الإحتلال الاسرائيلي ، مؤكداً أن مجرد توقيع الاتحاد الأوروبي اتفاقية هورايزون يورب يعتبر جريمة وخطيئة تقع فيها أوروبا بدعم الإرهاب الإسرائيلي الذي هدم خلال هذا العام فقط826 منزلاً وهجر أكثر من 12 ألف مواطن وقتل أكثر من 341 مواطن فلسطيني غير الجرحى وآلاف الأسرى.