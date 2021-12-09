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استئناف جولة جديدة من مفاوضات فيينا وسط تحذيرات أوروبية وأمريكية لإيران

استئناف جولة جديدة من مفاوضات فيينا وسط تحذيرات أوروبية وأمريكية لإيران
مفاوضات فيينا - صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكد إنريكي مورا، المسؤول الكبير بالاتحاد الأوروبي الذي يترأس المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني في فيينا، أن المحادثات ستُستأنف اليوم الخميس، وتأتي هذه الجولة وسط تحذيرات أوروبية وأمريكية لإيران بعدم إفشال المحادثات وتقديم مبادرات "مقبولة".

من جانبه، قال نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في مؤتمر صحفي: "نفهم أنه ستكون هناك اجتماعات لمدة يوم قبل أن يتعين حضور رؤساء الوفود، لذا فإن المبعوث الخاص مالي والوفد المشترك ما بين الوكالات سيخطط للمشاركة في المحادثات في مطلع الأسبوع".

من جهتها، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع الماضي، إن: "إيران بدأت عملية تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء تصل إلى 20 بالمئة بواسطة مجموعة واحدة من 166 جهاز "آي.آر-6" متطور في مفاعل فوردو، المشيد داخل جبل مما يجعل مهاجمته أصعب".

ورفع اتفاق 2015 النووي العقوبات عن إيران لكنه فرض حدوداً صارمة على أنشطة تخصيب اليورانيوم بما يطيل الوقت اللازم لإنتاج ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع سلاح نووي، إذا اختارت فعل ذلك، إلى عام على الأقل من شهرين إلى ثلاثة أشهر تقريبا، ويقول معظم الخبراء النوويين إن تلك المدة باتت أقل بكثير الآن.

والليلة الماضية،  توجه وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس، في زيارة دبلوماسية لواشنطن للتباحث حول الملف الإيراني. 

وبحسب إذاعة جيش الاحتلال، فإنه من المتوقع أن يناقش غانتس مع وزير الدفاع الأمريكي أوستن تدريبات عسكرية محتملة لأسوأ سيناريو ضد إيران.

ونقلت الإذاعة عن مسؤول أمريكي أن الطرفان سيتباحثان حول سيناريو تدمير المنشآت النووية الإيرانية، وقال: "إن الاحتمال موجود إذا فشلت الجهود الدبلوماسية".

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