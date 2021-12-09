رئيس البرلمان العربي يتوجه لتركيا للمشاركة في المؤتمر الـ16 لاتحاد مجالس الدول الأعضاء





رام الله - دنيا الوطنيتوجه عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي على رأس وفد برلماني رفيع المستوى إلى مدينة اسطنبول بجمهورية تركيا، للمشاركة في أعمال الدورة السادسة عشر لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي والمقرر انطلاقها الخميس الموافق 9 ديسمبر 2021، وذلك تلبية للدعوة الواردة من الاتحاد.وتأتي مشاركة البرلمان العربي في أعمال هذه الدورة تعزيزا وتدعيما لأواصر التعاون مع اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، ومناقشة القضايا والتحديات المشتركة التي تهم العالمين العربي والإسلامي.ومن المقرر أن يعقد رئيس البرلمان العربي عددا من اللقاءات الثنائية مع بعض رؤساء برلمانات الدول العربية والإسلامية على هامش أعمال هذا المؤتمر.ويضم وفد البرلمان العربي كلا من النائب يوسف رحمانية رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، و النائب شادية خضير الجمل نائب رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، و النائب خليل عطية عضو البرلمان العربي، وسعادة المستشار كامل شعراوي الأمين العام للبرلمان العربي.