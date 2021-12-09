رئيس الوزراء المصري يستقبل نظيره اللبنانى في زيارة رسمية



ويضم الوفد اللبناني سفير لبنان في مصر علي الحلبي، والمستشار الديبلوماسي للرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر، وستبدأ محادثات رئيس الوزراء اللبناني باجتماع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفق (اليوم السابع).



وسيزور ميقاتي مقر جامعة الدول العربية، حيث يلتقي الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، وتستمر الزيارة يوماً واحداً، على أن يغادر رئيس الوزراء اللبناني القاهرة مساء عائداً إلى لبنان.



وستتناول الزيارة عدداً من الموضوعات المشتركة بين لبنان ومصر، من بينها نقل الغاز المصري للبنان، وأيضا الدعم المصري للبنان.











رام الله - دنيا الوطناستقبل مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، نظيره اللبناني نجيب ميقاتي قبل قليل في مطار القاهرة الدولي، وذلك في مستهل زيارة رسمية لمصر .