بعد انسحاب عدة دول.. فرنسا تؤكد مشاركتها في الألعاب الأولمبية بالصين



وقال جان إيف لودريان، وزير الخارجية الفرنسي: "إن بلاده ستنسق مع الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي حول الموقف الذي ستتبعه"، وفق (روسيا اليوم).



وفي وقت سابق، أعلنت كل من كندا، وبريطانيا، والولايات المتحدة، وأستراليا، مقاطعتها الدبلوماسية للألعاب الأولمبية الشتوية التي تنظمها الصين في العام القادم، احتجاجاً على أوضاع حقوق الإنسان في الصين.



من جهتها، استنكرت الصين اليوم الخميس، بالدول الأربع "المقاطعة دبلوماسيا" لدورة الألعاب الأولمبية التي ستجري في شهر شباط/ فبراير المقبل، وقالت إن هذه الدول "ستدفع الثمن".







رام الله - دنيا الوطنأعلنت دولة فرنسا، اليوم الخميس، أنها لن تنضم لمقاطعة الألعاب الأولمبية الشتوية في الصين، وتؤكد على مشاركتها.