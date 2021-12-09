شؤون فلسطينية

انتخاب الرجوب عضواً في المكتب التنفيذي لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية

انتخاب الرجوب عضواً في المكتب التنفيذي لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية
جبريل الرجوب
رام الله - دنيا الوطن
انتُخب الفريق جبريل الرجوب، رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية، عضواً في المكتب التنفيذي لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية الـ20 للاتحاد الذي استضافته اللجنة الأولمبية العربية السعودية، في العاصمة الرياض، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

كما زكت الجمعية العمومية وبالإجماع، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيساً لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية للفترة الرياضية (2021-2024).

وجاء التشكيل الجديد لرئيس وأعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية للفترة الرياضية المقبلة على النحو التالي: - الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية.

- خالد بن حمد البوسعيدي (نائب الرئيس).

- محرز بن الطيب بوصيان (نائب الرئيس).

- الشيخة حياة بنت عبد العزيز آل خليفة (نائبة الرئيس عن رياضة المرأة).

- ساري حمدان (عضواً).

- جورج جوزيف عبود (عضواً).

- سلطان بن مجرن (عضواً).

- ياسر إدريس (عضواً).

- خالد عبد الله محمد حمد (عضواً).

- جمال بلقاسم الزروق (عضواً).

- خير الدين برباري (عضواً).

- فيصل علي غسال (عضواً) - محمد يوسف المانع (عضواً).

- جبريل الرجوب (عضواً).

- أحمد ناصر (عضواً).

وصادقت الجمعية على عدد من القرارات، كان أبرزها تشكيل الهيئة العربية للتطوع، والخطة الاستراتيجية لرياضة المرأة، وتعديلات النظام الأساسي لاتحاد اللجان العربية، وتعديل اللائحة الأساسية لدورة الألعاب الرياضية العربية، ودورة الألعاب للأندية العربية للسيدات.

كما اعتمدت الجمعية، اقتراح اللجنة الأولمبية العربية السعودية، لانضمام الاتحاد إلى مبادرة (الرياضة لأجل العمل المناخي) وهي إحدى اتفاقيات الأمم المتحدة لمكافحة التغييرات المناخية.

أخبار ذات صلة

جامعة الأزهر بغزة تكرم العاملين الذين بلغوا سن التقاعد حتى نهاية العام 2021

جامعة الأزهر بغزة تكرم العاملين الذين بلغوا سن التقاعد حتى نهاية العام 2021

مجدلاني: التنمية وبالشراكة مع اليونيسف ستصرف الدفعة النقدية الأولى للأطفال المتضررين بغزة

مجدلاني: التنمية وبالشراكة مع اليونيسف ستصرف الدفعة النقدية الأولى للأطفال المتضررين بغزة

الطيراوي يهاجم رئيس مجلس القضاء ويتهم وكيل وزارة التربية بممارسة الفساد المنظم

الطيراوي يهاجم رئيس مجلس القضاء ويتهم وكيل وزارة التربية بممارسة الفساد المنظم

مجدلاني: التنمية الاجتماعية ستصرف الدفعة النقدية الأولى للأطفال المتضررين في قطاع غزة

مجدلاني: التنمية الاجتماعية ستصرف الدفعة النقدية الأولى للأطفال المتضررين في قطاع غزة

فارس: قرار وقف عرض فيلم &#34;أميرة&#34; خطوة في الاتجاه الصحيح

فارس: قرار وقف عرض فيلم "أميرة" خطوة في الاتجاه الصحيح

&#34;الخارجية&#34; تطالب بموقف دولي حازم لإنهاء الأبرتهايد الإسرائيلي

"الخارجية" تطالب بموقف دولي حازم لإنهاء الأبرتهايد الإسرائيلي

محكمة نابلس: الحبس مدة 3 سنوات لمدان بتهمة تخزين مواد غذائية منتهية الصلاحية

محكمة نابلس: الحبس مدة 3 سنوات لمدان بتهمة تخزين مواد غذائية منتهية الصلاحية

الغول: توقيع الاتحاد الأوروبي اتفاقية &#34;هورايزون يورب&#34; جريمة وخطيئة تقع فيها أوروبا

الغول: توقيع الاتحاد الأوروبي اتفاقية "هورايزون يورب" جريمة وخطيئة تقع فيها أوروبا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

جامعة الأزهر بغزة تكرم العاملين الذين بلغوا سن التقاعد حتى نهاية العام 2021

جامعة الأزهر بغزة تكرم العاملين الذين بلغوا سن التقاعد حتى نهاية العام 2021

مجدلاني: التنمية الاجتماعية ستصرف الدفعة النقدية الأولى للأطفال المتضررين في قطاع غزة

مجدلاني: التنمية الاجتماعية ستصرف الدفعة النقدية الأولى للأطفال المتضررين في قطاع غزة

فارس: قرار وقف عرض فيلم &#34;أميرة&#34; خطوة في الاتجاه الصحيح

فارس: قرار وقف عرض فيلم "أميرة" خطوة في الاتجاه الصحيح

محكمة نابلس: الحبس مدة 3 سنوات لمدان بتهمة تخزين مواد غذائية منتهية الصلاحية

محكمة نابلس: الحبس مدة 3 سنوات لمدان بتهمة تخزين مواد غذائية منتهية الصلاحية

الغول: توقيع الاتحاد الأوروبي اتفاقية &#34;هورايزون يورب&#34; جريمة وخطيئة تقع فيها أوروبا

الغول: توقيع الاتحاد الأوروبي اتفاقية "هورايزون يورب" جريمة وخطيئة تقع فيها أوروبا

انتخاب الرجوب عضواً في المكتب التنفيذي لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية

انتخاب الرجوب عضواً في المكتب التنفيذي لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية

مجلس العلاقات يرحب بالتصريحات اللافتة لمفوضة حقوق الانسان حول انتهاكات الاحتلال

مجلس العلاقات يرحب بالتصريحات اللافتة لمفوضة حقوق الانسان حول انتهاكات الاحتلال

مركز الإنسان يدين موافقة الاتحاد الأوروبي على انضمام الاحتلال لبرنامج &#34;هورايزون يوري&#34;

مركز الإنسان يدين موافقة الاتحاد الأوروبي على انضمام الاحتلال لبرنامج "هورايزون يوري"

منوعات

حفاظاً على سلامته.. محمد رمضان يخضع لحراسة مشددة لحظة وصوله إلى بغداد

حفاظاً على سلامته.. محمد رمضان يخضع لحراسة مشددة لحظة وصوله إلى بغداد

اليوتيوبر العراقية نور ستارز تنشر صورتها بدون فلتر.. والجمهور في صدمة

اليوتيوبر العراقية نور ستارز تنشر صورتها بدون فلتر.. والجمهور في صدمة

الموت يفجع الممثل الأمريكي نيك كانون

الموت يفجع الممثل الأمريكي نيك كانون

رد صادم من إلهام شاهين بعد انتقاد إطلالات الفنانات المصريات في السعودية

رد صادم من إلهام شاهين بعد انتقاد إطلالات الفنانات المصريات في السعودية

هاني شاكر يشعل مسرح (محمد عبده أرينا) في الرياض.. والجمهور يتفاعل

هاني شاكر يشعل مسرح (محمد عبده أرينا) في الرياض.. والجمهور يتفاعل

على طريقة (التيك توك).. دينا الشربيني تسخر من أصحاب الريجيم

على طريقة (التيك توك).. دينا الشربيني تسخر من أصحاب الريجيم

ياسمين عبد العزيز تكشف تفاصيل صادمة عن أزمتها الأخيرة &#34;ساعة وحدة وكنت حموت&#34;

ياسمين عبد العزيز تكشف تفاصيل صادمة عن أزمتها الأخيرة "ساعة وحدة وكنت حموت"

هبة نور تكشف عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة أنطوانيت نجيب

هبة نور تكشف عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة أنطوانيت نجيب

صبا مبارك تؤكد وقف عرض فيلم أميرة.. وتغلق خاصية التعليقات على(انستغرام)

صبا مبارك تؤكد وقف عرض فيلم أميرة.. وتغلق خاصية التعليقات على(انستغرام)

بعد خضوعها لعملية جراحية.. ميساء مغربي تكشف عن آخر تطورات حالتها الصحية

بعد خضوعها لعملية جراحية.. ميساء مغربي تكشف عن آخر تطورات حالتها الصحية

عربي

العراق: انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف الدولي وانسحابها من البلاد

العراق: انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف الدولي وانسحابها من البلاد

السعودية توقّع مذكرة تفاهم مع سنغافورة لتعزيز التعاون في مجال الطاقة

السعودية توقّع مذكرة تفاهم مع سنغافورة لتعزيز التعاون في مجال الطاقة

رئيس الوزراء المصري يستقبل نظيره اللبنانى في زيارة رسمية

رئيس الوزراء المصري يستقبل نظيره اللبنانى في زيارة رسمية

ليبيا: المجلس الأعلى للدولة يقترح إرجاء الانتخابات الرئاسية إلى فبراير المقبل

ليبيا: المجلس الأعلى للدولة يقترح إرجاء الانتخابات الرئاسية إلى فبراير المقبل