انتخاب الرجوب عضواً في المكتب التنفيذي لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية

رام الله - دنيا الوطنانتُخب الفريق جبريل الرجوب، رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية، عضواً في المكتب التنفيذي لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية.جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية الـ20 للاتحاد الذي استضافته اللجنة الأولمبية العربية السعودية، في العاصمة الرياض، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.كما زكت الجمعية العمومية وبالإجماع، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيساً لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية للفترة الرياضية (2021-2024).وجاء التشكيل الجديد لرئيس وأعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية للفترة الرياضية المقبلة على النحو التالي: - الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية.- خالد بن حمد البوسعيدي (نائب الرئيس).- محرز بن الطيب بوصيان (نائب الرئيس).- الشيخة حياة بنت عبد العزيز آل خليفة (نائبة الرئيس عن رياضة المرأة).- ساري حمدان (عضواً).- جورج جوزيف عبود (عضواً).- سلطان بن مجرن (عضواً).- ياسر إدريس (عضواً).- خالد عبد الله محمد حمد (عضواً).- جمال بلقاسم الزروق (عضواً).- خير الدين برباري (عضواً).- فيصل علي غسال (عضواً) - محمد يوسف المانع (عضواً).- جبريل الرجوب (عضواً).- أحمد ناصر (عضواً).وصادقت الجمعية على عدد من القرارات، كان أبرزها تشكيل الهيئة العربية للتطوع، والخطة الاستراتيجية لرياضة المرأة، وتعديلات النظام الأساسي لاتحاد اللجان العربية، وتعديل اللائحة الأساسية لدورة الألعاب الرياضية العربية، ودورة الألعاب للأندية العربية للسيدات.كما اعتمدت الجمعية، اقتراح اللجنة الأولمبية العربية السعودية، لانضمام الاتحاد إلى مبادرة (الرياضة لأجل العمل المناخي) وهي إحدى اتفاقيات الأمم المتحدة لمكافحة التغييرات المناخية.