ليبيا: المجلس الأعلى للدولة يقترح إرجاء الانتخابات الرئاسية إلى فبراير المقبل



وحسب خارطة الطريق المتفق عليها، كان من المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية بالتزامن مع الرئاسية، لكن البرلمان أرجأ مؤخرا الانتخابات التشريعية لمدة شهر، ما أعاد إشعال التوتر ويهدد بنسف المسار الهش.





ولا تزال القائمة النهائية للمرشحين للرئاسية معلقة قبل نحو أسبوعين من الاستحقاق، بينما لم تبدأ الحملة الانتخابية بعد، كما شابت حوادث عديدة العملية الانتخابية في الأسابيع الأخيرة على خلفية تفاقم الخلافات بين شخصيات سياسية.





رام الله - دنيا الوطناقترح المجلس الأعلى للدولة الليبي، أمس الأربعاء تأجيل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 24 كانون الأول/ديسمبر إلى شباط/ فبراير المقبل، بسبب الخلافات المستمرة بين المعسكرين المتنافسين.وفي السياق، صرح عمر بوشاح، نائب رئيس المجلس الأعلى للدولة خلال مؤتمر صحفي في طرابلس "بأن الانتخابات الرئاسية في الظروف الحالية ستعصف بالعملية السياسية برمتها"، مشيراً إلى "التوتر وانعدام الثقة بين الأطراف والتدخلات الخارجية".واقترح المجلس الذي يتخذ مقرا في طرابلس تنظيم الانتخابات الرئاسية في شهر شباط /فبراير المقبل، بشكل "متزامن مع الانتخابات النيابية"، وجاء في نص مبادرة المجلس أن "تكون المهمة الأساسية لمجلس النواب المنتخب هي إنجاز الاستحقاق الدستوري".كما واقترح المجلس الأعلى للدولة الذي تربطه علاقة متوترة مع البرلمان الذي يتخذ مقراً في طبرق شرق البلاد، "إجراء انتخابات رئاسية بنظام القائمة من رئيس ونائبين ورئيس حكومة"، وفق ما جاء على موقع (فرانس 24).وحول مدة ولاية الحكم، قال بوشاح إن: "مجلسه يقترح أن تكون الدورة الزمنية لمجلس النواب والرئاسي أربع سنوات من تاريخ انتخابهم ولدورة واحدة وغير قابلة للتجديد".واقترحت المبادرة أن تكون صلاحيات المجلس الرئاسي ورئيس الوزراء "وفق الاتفاقات بين لجنتي الحوار لمجلسي النواب والدولة لسنة 2017 بتونس".