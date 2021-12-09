دولي

الرئيس الأمركي يجمع حوالي مئة دولة في "قمة من أجل الديمقراطية"

الرئيس الأمركي يجمع حوالي مئة دولة في "قمة من أجل الديمقراطية"
الرئيس الأمريكي جو بايدن
رام الله - دنيا الوطن
يعقد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يومي الخميس والجمعة "قمة من أجل الديمقراطية"، وذلك عبر الفيديو، مع ممثلين عن حوالي مئة دولة ومنظمة غير حكومية وشركات ومنظمات خيرية.

وأوضح البيت الأبيض بأن هدف الحدث الذي تنظمه واشنطن افتراضيا، بسبب وباء (كورونا)، والكشف عن الصراع بين الديمقراطيات والأنظمة الديكتاتورية والأنظمة الاستبدادية، وفق (فرانس24).

وفي السياق، صرحت أوزرا زيا، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الأمن والديمقراطية وحقوق الإنسان "نحن في لحظة الحقيقة من أجل الديمقراطية، بدون شك".

وأضافت: "بأن الديمقراطيات في العالم تواجه تحديات متزايدة مصدرها التهديدات الجديدة، في جميع أنحاء العالم تقريبا، شهدت هذه الدول درجات متفاوتة من التراجع الديمقراطي".

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