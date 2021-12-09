انتهاء مرحلة الدعاية الانتخابية منتصف الليلة





رام الله - دنيا الوطنأعلنت لجنة الانتخابات المركزية أن المدة القانونية للدعاية الانتخابية في الانتخابات المحلية 2021 تنتهي مساء اليوم الخميس.وأوضحت اللجنة بأنه يُمنع على القوائم ومرشحيها ممارسة الدعاية اعتباراً من الساعة 12 من فجر يوم الجمعة 10/12/2021، أي قبل بدء الاقتراع بـ 24 ساعة، طبقاً لقانون الانتخابات والجدول الزمني المعلن مسبقاً.ودعت كافة القوائم والمرشحين ووسائل الإعلام والصحفيين والمواطنين إلى الامتناع عن نشر أي مادة دعائية تخص الانتخابات بعد هذا الموعد، لأن ذلك يعتبر مخالفاً لأحكام الدعاية الانتخابية وقانون الانتخابات، ويعرض ممارسه للمساءلة القانونية، مشددة على منع الدعاية الانتخابية بكافة أشكالها في يوم الاقتراع.ويجري الاقتراع للانتخابات المحلية 2021 "المرحلة الأولى" يوم السبت القادم 11/12/2021، في 154 هيئة محلية بالضفة الغربية، حيث ستفتح مراكز الاقتراع أبوابها من الساعة السابعة صباحاً ولغاية السابعة مساءً لتمكين الناخبين والذين يقدر عددهم بما يزيد عن 405 آلاف ناخب وناخبة من الإدلاء بأصواتهم.