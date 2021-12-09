الكويت تسجل أول إصابة بمتحور (أوميكرون)

عبد الله السند،









رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة الكويتية، أمس الأربعاء، عن تسجيل أول إصابة في البلاد بمتحور فيروس (كورونا) الجديد (أوميكرون).وقالالمتحدث باسم الوزارة في تصريح صحفي: "إن حالة الإصابة تعود لمسافر أوروبي، قدم إلى الكويت من إحدى الدول الإفريقية التي سجلت فيها إصابات بمتحور (أوميكرون)، دون تسميتها أو كشف هوية المصاب".وأضاف: "أن المسافر كان حصل على جرعتين من لقاح كورونا المعتمد في وقت سابق، وأنه الآن يخضع للحجر الصحي (المؤسسي) منذ قدومه إلى الكويت، وفقا لبروتوكولات وزارة الصحة".وسجلت الكويت حتى الثلاثاء، 413 ألفا و555 إصابة بالفيروس، بينها 2465 وفاة، و410 آلاف و768 حالة تعاف.