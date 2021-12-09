عاجل

  • الصحة بغزة: تسجيل حالة وفاة و110 إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

مباشر | ع الرصيف - شو كان حلمك وأنت صغير

شؤون فلسطينية

الذكرى السنوية الـ18 لاستشهاد دوفش والقواسمي

الذكرى السنوية الـ18 لاستشهاد دوفش والقواسمي
رام الله - دنيا الوطن
توافق اليوم التاسع من ديسمبر الذكرى السنوية الـ18 لاستشهاد المجاهدين القساميين حاتم شفيق القواسمي وجهاد دوفش من مدينة
الخليل، وذلك أثناء تأديتهما لمهمة جهادية تمثلت في إعداد العبوات والأحزمة الناسفة.

ارتقى المجاهدان القساميان حاتم شفيق عبد القادر القواسمي (26 عاما) شقيق الشهيد القسامي باسل القواسمي، وجهاد رسمي عارف دوفش (32 عاما) شقيق الشهيد القسامي طارق دوفش، أثناء تأدية مهمة جهادية بإعداد العبوات الناسفة لمقارعة الاحتلال بتاريخ 9/12/2003، مما أدى لانفجارها.

ولد الشهيد جهاد رسمي عارف دوفش في مدينة الخليل بتاريخ 17/11/1980م لعائلة معروفة بالتدين والهدوء، وكان الأب يعمل مصورا يكتسب رزقه من خلال أستوديو للتصوير في شارع الملك فيصل في مدينة الخليل، وقد كان الشهيد جهاد هو الابن الأكبر لهذه العائلة المكونة من خمسة أولاد وبنت.

أكمل دراسته الأساسية والثانوية بنجاح منقطع النظير ثم التحق بجامعة بوليتكنك فلسطين وقد أكمل ثلاث سنوات في قسم هندسة
المساحة ثم بدأ بالسنة الرابعة واستشهد وهو في الشهر الثاني منها، وكان متميزا بهدوئه ودماثة خلقه، مما جعله محبوبا جدا لكل من يعرفه.

اعتقل جهاد بما مجموعه 12 يوما فقط، كان الاعتقال الأول ليومين بعد استشهاد شقيقه، فيما امتد اعتقاله الثاني مع والده لـ10
أيام فترة اغتيال الشهيد القائد عبد الله القواسمي،ولد الشهيد حاتم القواسمي في 7/9/1977 في منطقة الحرس القريب من المدخل الشمالي لمدينة الخليل، مع توأمه الشهيد باسل القواسمي.

وعاش التوأم حياتهما معا، وقدر الله أن يستشهدا معا، وقد سبق باسل توأمه حاتم بالشهادة بـ82 يوما،تلقى الشهيد حاتم تعليمه الأساسي في مدرسة الفاروق ثم مدرسة الراشدين الثانوية ثم مدرسة الحسين ولكنه لم يلتحق بالجامعة حيث تم اعتقاله من قبل سلطات الاحتلال.

له من الأشقاء سبعة وشقيقة واحدة، وقد وُلِد الشهيدان الشقيقان لعائلة متدينة وميسورة الحال، وتربيا في مسجد الحرس القريب من المنزل وكانا رفيقين للشهيد القائد أحمد عثمان بدر الذي استشهد بصحبة المجاهد القسامي عز الدين مسك.

كان الشهيد حاتم يتميز بالسرية والكتمان الشديدين، فلم يسمح لأحد بالاطلاع على طبيعة عمله المقاوم حتى يوم استشهاده، صباح الثلاثاء 15شوال 1424هـ الموافق 09/12/2003م، سمع أهالي بلدة تفوح التي تبعد 5 كيلو متر إلى الغرب من مدينة الخليل صوت انفجار قوي هز البلدة.

هرع الأهالي لاستطلاع الخبر وإذا بهم يشاهدون منزلا قد هدم بشكل كلي، ثم سمعوا صوت صراخ تحت الركام وقد فوجئ الأهالي بجثث الشهيدين وهي محترقة وقد تعرفوا على الشهيد جهاد من خلال بطاقة شخصية كانت في المكان.

ونعت حينها كتائب الشهيد عز الدين القسام الشهيدين في بيان عسكري، مؤكدة أنهما استشهدا أثناء مهمة جهادية "ليسطرا بدمهم
الطاهر بداية طريق جديد لمن بعدهم من المجاهدين".

أخبار ذات صلة

انتخاب الرجوب عضواً في المكتب التنفيذي لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية

انتخاب الرجوب عضواً في المكتب التنفيذي لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية

مجلس العلاقات يرحب بالتصريحات اللافتة لمفوضة حقوق الانسان حول انتهاكات الاحتلال

مجلس العلاقات يرحب بالتصريحات اللافتة لمفوضة حقوق الانسان حول انتهاكات الاحتلال

مركز الإنسان يدين موافقة الاتحاد الأوروبي على انضمام الاحتلال لبرنامج &#34;هورايزون يوري&#34;

مركز الإنسان يدين موافقة الاتحاد الأوروبي على انضمام الاحتلال لبرنامج "هورايزون يوري"

انتهاء مرحلة الدعاية الانتخابية منتصف الليلة

انتهاء مرحلة الدعاية الانتخابية منتصف الليلة

&#34;المرور&#34; بغزة تعلن تُحرير 37 مخالفة لتجاوزات خطيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية

"المرور" بغزة تعلن تُحرير 37 مخالفة لتجاوزات خطيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية

الأسير محمد داود يدخل عامه الـ 35 في سجون الاحتلال

الأسير محمد داود يدخل عامه الـ 35 في سجون الاحتلال

لجنة الانتخابات المركزية تعلن موعد انتهاء مرحلة الدعاية الانتخابية للهيئات المحلية

لجنة الانتخابات المركزية تعلن موعد انتهاء مرحلة الدعاية الانتخابية للهيئات المحلية

حمد تسلم أبو زيد مقترحات على قانون الخدمة المدنية

حمد تسلم أبو زيد مقترحات على قانون الخدمة المدنية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

انتخاب الرجوب عضواً في المكتب التنفيذي لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية

انتخاب الرجوب عضواً في المكتب التنفيذي لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية

مجلس العلاقات يرحب بالتصريحات اللافتة لمفوضة حقوق الانسان حول انتهاكات الاحتلال

مجلس العلاقات يرحب بالتصريحات اللافتة لمفوضة حقوق الانسان حول انتهاكات الاحتلال

مركز الإنسان يدين موافقة الاتحاد الأوروبي على انضمام الاحتلال لبرنامج &#34;هورايزون يوري&#34;

مركز الإنسان يدين موافقة الاتحاد الأوروبي على انضمام الاحتلال لبرنامج "هورايزون يوري"

انتهاء مرحلة الدعاية الانتخابية منتصف الليلة

انتهاء مرحلة الدعاية الانتخابية منتصف الليلة

&#34;المرور&#34; بغزة تعلن تُحرير 37 مخالفة لتجاوزات خطيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية

"المرور" بغزة تعلن تُحرير 37 مخالفة لتجاوزات خطيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية

الأسير محمد داود يدخل عامه الـ 35 في سجون الاحتلال

الأسير محمد داود يدخل عامه الـ 35 في سجون الاحتلال

الذكرى السنوية الـ18 لاستشهاد دوفش والقواسمي

الذكرى السنوية الـ18 لاستشهاد دوفش والقواسمي

حمد تسلم أبو زيد مقترحات على قانون الخدمة المدنية

حمد تسلم أبو زيد مقترحات على قانون الخدمة المدنية

منوعات

اليوتيوبر العراقية نور ستارز تنشر صورتها بدون فلتر.. والجمهور في صدمة

اليوتيوبر العراقية نور ستارز تنشر صورتها بدون فلتر.. والجمهور في صدمة

الموت يفجع الممثل الأمريكي نيك كانون

الموت يفجع الممثل الأمريكي نيك كانون

رد صادم من إلهام شاهين بعد انتقاد إطلالات الفنانات المصريات في السعودية

رد صادم من إلهام شاهين بعد انتقاد إطلالات الفنانات المصريات في السعودية

هاني شاكر يشعل مسرح (محمد عبده أرينا) في الرياض.. والجمهور يتفاعل

هاني شاكر يشعل مسرح (محمد عبده أرينا) في الرياض.. والجمهور يتفاعل

على طريقة (التيك توك).. دينا الشربيني تسخر من أصحاب الريجيم

على طريقة (التيك توك).. دينا الشربيني تسخر من أصحاب الريجيم

ياسمين عبد العزيز تكشف تفاصيل صادمة عن أزمتها الأخيرة &#34;ساعة وحدة وكنت حموت&#34;

ياسمين عبد العزيز تكشف تفاصيل صادمة عن أزمتها الأخيرة "ساعة وحدة وكنت حموت"

هبة نور تكشف عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة أنطوانيت نجيب

هبة نور تكشف عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة أنطوانيت نجيب

صبا مبارك تؤكد وقف عرض فيلم أميرة.. وتغلق خاصية التعليقات على(انستغرام)

صبا مبارك تؤكد وقف عرض فيلم أميرة.. وتغلق خاصية التعليقات على(انستغرام)

بعد خضوعها لعملية جراحية.. ميساء مغربي تكشف عن آخر تطورات حالتها الصحية

بعد خضوعها لعملية جراحية.. ميساء مغربي تكشف عن آخر تطورات حالتها الصحية

&#34;اشتغلت جرسونة&#34;.. أمينة خليل تكشف عن أسرار متعلقة بحياتها الشخصية

"اشتغلت جرسونة".. أمينة خليل تكشف عن أسرار متعلقة بحياتها الشخصية

عربي

ليبيا: المجلس الأعلى للدولة يقترح إرجاء الانتخابات الرئاسية إلى فبراير المقبل

ليبيا: المجلس الأعلى للدولة يقترح إرجاء الانتخابات الرئاسية إلى فبراير المقبل

الكويت تسجل أول إصابة بمتحور (أوميكرون)

الكويت تسجل أول إصابة بمتحور (أوميكرون)

مصر: تسجيل 56 حالة وفاة و909 إصابة جديدة بـ(كورونا)

مصر: تسجيل 56 حالة وفاة و909 إصابة جديدة بـ(كورونا)

الإمارات و(يونسكو) توقعان اتفاقية في مجال التراث الثقافي

الإمارات و(يونسكو) توقعان اتفاقية في مجال التراث الثقافي