مصر: إحالة أوراق سفاح الإسماعيلية للمفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه

رام الله - دنيا الوطنقضت محكمة جنايات الإسماعيلية، اليوم الخميس، بإحالة أوراق المتهم عبد الرحمن نظمي وشهرته "عبدالرحمن دبور" والمعروف إعلامياً باسم سفاح الإسماعيلية، إلى مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، على أن ينطق بالحكم يوم 5 كانون الثاني/ يناير 2022.واتهم دبور بقتل عامل ونحر عنقه وفصل رأسه عن جسده في وضح النهر بوسط شارع الثلاثيني في الإسماعيلية، والشروع في قتل اثنين آخرين، في الجريمة التي قالت عنها النيابة أنّها اهتزت لها السماوات.ووفق جريدة (الوطن) المصرية، فقد نفى سفاح الإسماعيلية ارتكابه للواقعة أمام هيئة المحكمة قائلا: "محصلش ومعملتش كده"، ثم قال أنّه ارتكب الجريمة انتقاماً من المجني عليه الذي كان يعتدي عليه جنسياً منذ طفولته، بينما كذّب الطب الشرعي ادعاءاته وأكد أنّه لم يتعرض لأي اعتداء جنسي.وفي جلسة الاثنين الماضي، كشفت والدة سفاح الإسماعيلية أنّ ابنها برئ، ووصفته بأنّه رحيم وأطيب أبنائها، مؤكدةً أنّ المتهم الحقيقي في ارتكاب الواقعة هو مخدر الشابو الذي جعله مسحوراً، مُطالبةً هيئة المحكمة بأن تكون رحيمة بابنها، فيما توسلت للقاضي رؤية ابنها خارج القفص وبالفعل أمر القاضي بإخراجه فاحتضنت ابنها بشدة وظلت تبكي وتدعي له بالنجاة، فيما قبّل المتهم يدي وقدمي والدته وطلب منها مسامحته.