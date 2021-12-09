رئيس الوزارء الأردني يزور فلسطين لتوقيع عدة اتفاقيات مشتركة

بشر الخصاونة،

أحمد الديك





رام الله - دنيا الوطنمن المقرر، أن يصلرئيس الوزراء الأردن، اليوم الخميس، إلى دولة فلسطين، لتوقيع اتفاقيات بين البلدين في إطار اجتماعات اللجنة الأردنية الفلسطينية العليا.ويترأس الخصاونة الوفد الأردني في اجتماعات اللجنة الأردنية الفلسطينية العليا التي بحثت على مدار ثلاثة أيام توسيع التبادل التجاري، وتعزيز التعاون بين البلدين، وفق (المملكة).وتختتم الاجتماعات اليوم في رام الله، بتوقيع اتفاقيات، حيث يرافق رئيس الوزراء، وزراء التجارة والصناعة والتموين، والزراعة، والنقل، والاقتصاد الرقمي والريادة، والطاقة والثروة المعدنية، كما سيلتقي الخصاونة نظيره الفلسطيني محمد اشتية.بدوره، قالرئيس ديوان وزارة الخارجية الفلسطينية : "إن الاجتماع يأتي في إطار العلاقات التاريخية بين البلدين، تحت دعم قيادتي البلدين جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس".ومن المتوقع، أن يتم توقيع تسع اتفاقيات في مجالات مختلفة، "اتفاقية بين وزارتي التجارة لرفع التبادل التجاري، وأخرى بين مؤسستي المواصفات والمقاييس في البلدين، وثالثة بين هيئتي تشجيع الاستثمار، ورابعة بين وزارتي الثقافة".