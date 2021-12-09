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شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تزيل خيمة الاعتصام في الشيخ جراح ومستوطنون يعتدون على الجداريات

قوات الاحتلال تزيل خيمة الاعتصام في الشيخ جراح ومستوطنون يعتدون على الجداريات
حي الشيخ جراح
رام الله - دنيا الوطن
أزالت قوات الاحتلال مساء أمس الأربعاء، خيمة الاعتصام في حي الشيخ جراح، كما اعتدى مستوطنون صباح اليوم الخميس للمرة الثالثة على جداريات الحي.

وشهد يوم أمس أيضاً، اعتداءات من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين بعد التظاهرة التي أقيمت في الحي ورُفعت خلالها أعلام الاحتلال، وفق موقع (القسطل).

كما أمنت شرطة الاحتلال الحماية للمستوطنين بعدما حولت الحي لثكنة عسكرية، في أعقاب عملية الطعن التي نفذتها فتاة أمس في الشيخ جراح. 

وذكرت جمعية الهلال الأحمر أن طواقمها تعاملت مع أربع إصابات بغاز الفلفل خلال اعتداءات الاحتلال على الشبان في الحي.

وفي ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، اعتدى مستوطنون للمرة الثالثة على التوالي على جداريات الحي، التي لم يكف عن  الشبان إعادة رسمها  في كل اعتداء يلحق بها.



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