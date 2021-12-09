عالمياً: أكثر من 5.2 مليون وفاة و267.8 مليون إصابة بـ(كورونا)

جامعة (جونز هوبكنز الأمريكية).

رام الله - دنيا الوطنارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس (كورونا) حول العالم إلى أكثر من 267.8 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 5.2 مليون وفاة، وفقووفقاً لبيانات الجامعة، فإن الولايات المتحدة تتصدر قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ793.2 ألف حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 49.5 مليون إصابة، وفق (روسيا اليوم).تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ616.2 الف حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 22.1 مليون إصابة.في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 473.9 الف حالة، وإجمالي إصابات 34.6 مليون إصابة.وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ295.6 ألف وفاة، وإجمالي إصابات 3.9 مليون إصابة.وفي المرتبة الخامسة روسيا بإجمالي وفيات 279.2 الف وفاة، وإجمالي إصابات 9.7 مليون إصابة.وسادسا البيرو بإجمالي وفيات 201.4 الف وفاة، وإجمالي إصابات 2.2 مليون إصابة،وفي المرتبة السابعة بريطانيا بإجمالي وفيات 146.4 وفاة، وإجمالي إصابات 10.6 مليون إصابة.وفي المرتبة الثامنة إندونيسيا بإجمالي وفيات 143.9 ألف وفاة، وإجمالي إصابات 4.2 مليون إصابة.وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 134.4 ألف حالة، وإجمالي إصابات 5.1 مليون إصابة، تلتها في المرتبة العاشرة إيران بإجمالي وفيات 130.4 حالة، وإجمالي إصابات 6.1 مليون إصابة.