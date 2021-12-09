مصر: تسجيل 56 حالة وفاة و909 إصابة جديدة بـ(كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أمس الأربعاء، عن تسجيل 909 إصابة جديدة و56 وفاة بفيروس (كورونا) في البلاد.وقال حسام عبد الغفار، المتحدث باسم الوزارة: "إن إجمالي المصابين في مصر بلغ 365831 حالة منها 304156 حالة تم شفاؤها، و20877 وفاة"، وفق (موقع الوزارة).وأضاف: "أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ آيار/مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس (كورونا)".وأشار عبد الغفار إلى أن وزارة الصحة والسكان تواصل رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة المستجدات لفيروس (كورونا)، وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.