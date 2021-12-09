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الإمارات و(يونسكو) توقعان اتفاقية في مجال التراث الثقافي

الإمارات و(يونسكو) توقعان اتفاقية في مجال التراث الثقافي
جانب من التوقيع
رام الله - دنيا الوطن
وقعت دولة الإمارات ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) اليوم الخميس، اتفاقية لإنشاء المركز الدولي في مجال التراث الثقافي غير المادي بالدول العربية في إمارة الشارقة.

وتمت مراسم توقيع الاتفاقية أمس بمقر (بيت الحكمة) بالشارقة، حيث وقعتها  نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب لدولة الإمارات وأودري أزولاي المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، وفق (وام).

وأكدت  نورة بنت محمد الكعبي على الدور الرائد الذي تلعبه دولة الإمارات في حفظ وحماية التراث الثقافي غير المادي، بإعتباره إرثاً حضارياً تستفيد منه الإنسانية، مما يتطلب تعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية الفاعلة في هذا المجال من أجل تحقيق المزيد من التعاون.

وقالت: "إن إنشاء المركز الدولي لبناء القدرات في مجال التراث الثقافي غير المادي بالدول العربية في إمارة الشارقة، يؤكد على ثقة منظمة "اليونسكو" بقدرة دولة الإمارات على تفعيل هذا المركز وتوفير كل الإمكانيات اللازمة له لتحقيق أهدافه".

وبموجب الاتفاقية يختص المركز في بناء القدرات للمحافظة على التراث الثقافي غير المادي، وذلك بهدف تعزيز اتفاقية عام 2003 لحماية التراث الثقافي غير المادي والمساهمة في تنفيذها بالدول العربية.


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