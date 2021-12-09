شؤون فلسطينية

إحصائية عمل معابر قطاع غزة أمس الأربعاء

إحصائية عمل معابر قطاع غزة أمس الأربعاء
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وزارة المالية بقطاع غزة، صباح اليوم الخميس، إحصائية عمل الوزارة بمعابر قطاع غزة ليوم أمس الإربعاء.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن الإحصائية جاءت كالتالي:

1. معبر كرم أبو سالم التجاري، تم التعامل مع (338)) شاحنة، واستيراد عدد (287) شاحنة بالإضافة إلى تصدير عدد (44) شاحنة، منهم سبع شاحنات فارغة.

2. وفيما يتعلق بكميات البترول الواردة، فقد تم  إدخال (12) شاحنة سولار لمحطة توليد الكهرباء

3. معبر رفح البري، فقد غادره (499) مسافر، وتم إتمام إجراءات جمركية لـ (361)  مسافر وصلوا من الجانب المصري. 

ونوهت وزارة المالية، إلى أن معبر رفح التجاري لم يعمل يوم أمس الأربعاء.

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