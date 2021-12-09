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الأردن: تلقي أكثر من 8 ملايين جرعة لقاح (كورونا) مخصصة لأول جرعتين

الأردن: تلقي أكثر من 8 ملايين جرعة لقاح (كورونا) مخصصة لأول جرعتين
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الأردنية، أمس الأربعاء، عن تجاوز عدد جرعات اللقاح ضد (كورونا)، المعطاة في الأردن كجرعة أولى وثانية 8 ملايين جرعة.

وبلغ عدد جرعات اللقاح المتلقاة في الأردن 8005420، موزعة على 4205348 جرعة أولى، و3800072 جرعة ثانية منذ بدء برنامج التطعيم مطلع العام الحالي، إضافة إلى الجرعات المعززة المعطاة، وفق (المملكة).

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الأردنية عن وصول جرعات اللقاح المعززة (الثالثة) التي أُعطي منها 115 ألف جرعة.

وأُعطيت 15108 جرعات جديدة خلال 24 ساعة، بينها 8459 جرعة أولى، و6649 جرعة ثانية.

فيما وأصدر أمر يشترط  فيه تلقي جرعتين من لقاح (كورونا) لدخول منشآت عامة وخاصة اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2022.

بدوره، قال بسام حجاوي عضو اللجنة الوطنية للأوبئة، إن أكثر من 130 ألف شخص تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح، لافتاً إلى أن أعراضه أقل من الجرعة الثانية.



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