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الإمارات والسعودية تتفقان على تعزيز التعاون الإستراتيجي والتنسيق بشأن القضايا المختلفة

الإمارات والسعودية تتفقان على تعزيز التعاون الإستراتيجي والتنسيق بشأن القضايا المختلفة
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت كل من الإمارات والسعودية عن سعيهما إلى تعزيز التعاون الإستراتيجي والتكامل في مختلف المجالات، وذلك لبناء مستقبل يحقق الأمن والازدهار والتنمية الشاملة، في إطار العلاقات والروابط التاريخية التي تجمع البلدين.

وأكد البلدان في بيان مشترك إلى استمرار التنسيق في مواقفهما بشأن القضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية، بما يخدم مصالحهما ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وفق (وام).

وفيما يلي نص البيان المشترك الذي أصدرته كل من الإمارات والسعودية، على تعزيز وتطوير التعاون الاستراتيجي والتكامل الاقتصادي والتجاري والتنموي، لتحقيق التنمية الشاملة بينهم.

وأشاد الجانبان بالمستوى المتميز للتعاون بينهما في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والتنموية، وبما تحقّق من تعاون وتكامل تحت مظلة مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، مؤكدين عزمهما على تعزيز وتطوير دور المجلس في المرحلة القادمة في كافة المجالات، بما يخدم مصالحهما الاستراتيجية.

ولفت الجانبان إلى الإمكانيات الاقتصادية الوفيرة والفرص المتميزة، لتعزيز الشراكة الاستراتيجية ومضاعفة الاستثمارات المشتركة، مشددين على أهمية إبراز المجالات الواعدة للمستثمرين في البلدين.

وفي مجال الطاقة، نوّه الجانبان بالتعاون الوثيق بينهما، وبالجهود الناجحة لدول مجموعة (أوبك بلس)، كما أكدا على أهمية استمرار هذا التعاون وضرورة التزام جميع الدول المشاركة باتفاقية (أوبك بلس).

وفي مجال التغير المناخي، رحّب الطرفان بتعزيز التعاون القائم حول تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي أطلقته المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين وتمت الموافقة عليه من قبل المجموعة كإطار متكامل وشامل لمعالجة التحديات المترتبة على انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري وإدارتها من خلال التقنيات المتاحة والمبتكرة، باعتباره نهجاً يمثل طريقة مستدامة اقتصادياً لإدارة الانبعاثات.

كما أكدا على تعزيز التعاون في مجالات متعددة كالمجال الصحي والسياحي والأمن الغذائي والتنمية البشرية، لاسيما في قطاعي الشباب وتمكين المرأة.

كما استعرض الجانبان التطورات والقضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية، وأكدا على تنسيق مواقفهما بما يخدم مصالحهما ويدعم ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

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