الصحة العالمية تتطالب بتعجيل التطعيم ضد (كورونا)

تيدروس أدهانوم غيبرييسوس،





ودعت كيرخوف إلى التعجيل في إدارة اللقاحات، لأنها تعمل ضد متغير (دلتا)، وحتى إن كانت هناك فعالية أقل (لأوميكرون)، يظل التطعيم أفضل من عدم وجوده.











رام الله - دنيا الوطنطالبت منظمة الصحة العالمية بتعجيل التطعيم، لمواجهة متغيرات فيروس (كورونا)، لافتاً إلى أهمية التطعيم حتى لو كانت فعالية اللقاح أقل تجاه (أوميكرون).ووفقاً لخبراء المنظمة، فإن بعض سمات (أوميكرون)، بما في ذلك انتشاره العالمي، تشير إلى أنه يمكن أن يحمل تأثيرا كبيرا على مسار وباء (كوفيد-19)، إلا أنه لا يزال من الصعب معرفة تاثيره، وفق (روسيا اليوم).ولفت خبراء المنظمة إلى أن جنوب إفريقيا، يتزايد عدد حالات (أوميكرون) فيها، بينما يكون انتقال (دلتا) منخفضاً جداً، لذلك كانت المنافسة بين المتغيرين قليلة.بدوره، قالمدير عام منظمة الصحة العالمية،: "بدأنا الآن في رؤية صورة متسقة للزيادة السريعة في انتقال العدوى، على الرغم من أن المعدل الدقيق للزيادة بالنسبة للمتغيرات الأخرى لا يزال صعبا في الوقت الحالي"، مشيراً إلى أنه سيكون من المهم رصد ما يحدث في جميع أنحاء العالم بعناية.من جانبها، قالت ماريا فان كيرخوف، رئيسة الفريق التقني في المنظمة المعني بـ(كوفيد-19): "بلا شك نرى ارتفاعا في الانتقال في جنوب إفريقيا، ونرى عددا من تقارير متزايدة حول العالم بشأن متغير أوميكرون، ثمة تحديات في فهمنا إزاء مدى انتشاره، وأحد الأمور التي ننظر إليها الآن هو كيف ينتشر أوميكرون في أوساط مجتمعات مختلفة".