ولي العهد السعودي يواصل جولته الخليجية ويتوجه للبحرين



واستباقاً لوصول ولي العهد السعودي إلى المنامة، يعقد المجلس التنسيقي السعودي - البحريني اجتماعاً اليوم، لمناقشة عدد من الملفات المشتركة بين البلدين، وفق (العربية نت).



وكان الأمير محمد بن سلمان بدأ يوم الثلاثاء الماضي زيارة إلى سلطنة عمان، حيث تم بحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وتعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية.



كما زار لاحقاً الإمارات العربية المتحدة، حيث شدد ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، على أهمية العلاقة بين البلدين، وقدم إلى الأمير محمد بن سلمان "وسام زايد" من الدرجة الأولى.



وأمس الأربعاء، وصل ولي العهد السعودي إلى قطر، في استكمال لجولته الخليجية. وترأس في الدوحة مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، المجلس التنسيقي السعودي القطري.



إلى ذلك، تم التوقيع على البروتوكول المعدل لإنشاء المجلس، على أن يكون برئاسة الأمير محمد بن سلمان والشيخ تميم بن حمد، من أجل العمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.



الجدير ذكره، أن هذه الجولة تستبق قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورتها الثانية والأربعين، التي ستعقد شهر كانون الأول/ ديسمبر 2021 في الرياض.







رام الله - دنيا الوطنيواصل محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي جولته الخليجية، فبعد أن وصل أمس الأربعاء إلى قطر، يتوقع أن يسافر اليوم الخميس، إلى البحرين، ومن ثم إلى الكويت.