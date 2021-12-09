تشريعي غزة يُطالب بإغلاق النقاط العشوائية لتوزيع الغاز المنزلي

رام الله - دنيا الوطنعقدت لجنة الرقابة في المجلس التشريعي بغزة، اجتماعاً دورياً لمناقشة عدة قضايا تهم القطاع.وبحثت اللجنة موضوع النقاط العشوائية لتوزيع الغاز المنزلي، مطالبين الجهات الرسمية ذات العلاقة والاختصاص باتخاذ الإجراءات الفورية والعاجلة بإغلاقها، للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.وتابعت اللجنة خلال اجتماعها توصيات ومخرجات المحضر السابق، كما ناقشت سبل دعم جهاز الرقابة الجنائية من خلال تزويده بالمتطلبات الرئيسية لعمله.وعقد الاجتماع برئاسة هدى نعيم، وبحضور عبد الرحمن الجمل، ويحيى العبادسة.