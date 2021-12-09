مصر: اليوم يصدر الحكم على المتهم بارتكاب مذبحة الإسماعيلية

رام الله - دنيا الوطنتصدر محكمة جنايات الإسماعيلية أول، برئاسة المستشار أشرف محمد على حسين، اليوم الخميس، حكمها في ثالث جلسات محاكمة المتهم بارتكاب مذبحة الإسماعيلية.وكانت قد نظرت محكمة جنايات الإسماعيلية، الإثنين الماضي، ثانٍ جلسات محاكمة المتهم بحادث الإسماعيلية، وحجزت المحكمة جلسة محاكمة المتهم إلى اليوم الخميس، للنطق بالحكم في القضية.وأنكر عبد الرحمن نظمي، الشهير بعبد الرحمن دبور المتهم في حادث مذبحة الإسماعيلية، التهم المنسوبة إليه، قائلًا للقاضي "محصلش".واستمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة، ومرافعة المجني عليه، وشهادة شهود العيان، وأمر القاضي بإخراج المتهم من قفص الاتهام، وسأله القاضي عن ارتكابه الواقعة لكنه أنكر قائلًا "محصلش".واستمعت هيئة محكمة جنايات الإسماعيلية أول لأقوال ممثل النيابة العامة في القضية، المستشار مصطفي أحمد ذكرى والذي طالب بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم.ووجهت النيابة العامة للمتهم تهم قتل آخر ذبحًا عمدًا بالإسماعيلية والشروع في قتل اثنين آخرين، وكذا تعاطيه موادَّ مخدِّرة، وإحرازه أسلحة بيضاء -دون مُسوِّغ قانوني- في أحد أماكن التجمعات بقصد الإخلال بالنظام العام.