شؤون فلسطينية

الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة طالت 24 مواطنًا بينهم ثمانية من طلبة جامعة النجاح في نابلس.

وقالت مصادر محلية: "إن الطلبة المعتقلين هم: أنس اشتية، وحسن تفاحة، وحمزة طبنجة من نابلس، وإبراهيم عابد من تل، وأيوب دويكات، وإبراهيم دويكات، وعمر الشخشير من بلاطة البلد، وإبراهيم شلهوب من طولكرم"، وفق (الرأي المحلية).

وأضافت المصادر، أن الاعتقالات شملت أيوب شلهوب، وأحمد جمال الصوي من طولكرم، وأحمد حمدان من صيدا، وداهم الجنود منزل الشيخ زياد غربية والد الشهيد صادق غربية في صانور قرب جنين، ومنزل الشيخ هاني أبو سارة، والأسير السابق محمد حمدان في عرابة.

وذكرت أنه تم اعتقال مهدي عمر زيادة من بيت لحم، بالإضافة لأربعة أشخاص من مخيم الدهيشة جنوب المدينة، وهم: كريم عياد، وبلال كريم عياد، والأسير السابق رامز اللحام، ومحمد مناصرة.

وأفادت المصادر، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 8 من مخيم العروب، وأفرج عنهم لاحقًا، باستثناء محمد شحادة الذي ما يزال رهن الاعتقال، ويضاف له الأسير السابق خريمة غيث من مدينة الخليل.

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