أبو هولي يشيد بحفاوة الاستقبال للرئيس محمود عباس من قبل الرئاسة الجزائرية



وثم خلال اللقاء تسليم د. أبو هولي التوصيات المنبثقة عن الندوة القانونية عن تداعيات وعد بلفور التى عقدت بجامعة غزة بالتعاون مع جمعية الأخوة الفلسطينية الجزائرية وبمشاركة عربية.



وبدوره أكد وفد جمعية الأخوة الفلسطينية الجزائرية وعمادة كلية الاتصال واللغات بجامعة غزة على الدور الكبير الذي تقوم به دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير برئاسة د. احمد أبو هولي في الدفاع عن قضية اللاجئين في المحافل الدولية والتواصل مع وكالة الغوث وحل العديد من القضايا التي تخدم اللاجئين في المخيمات.



وشدد الوفد على ضرورة العمل بجهد مكثف لنقل قضية اللاجئ الفلسطيني والمعاناة التى تسببها الاحتلال لحوالي 12مليون لاجئ ومحاولته طمس الهوية الفلسطينية والتنصل من حق الشعب الفلسطيني باستعادة كافة حقه بالعودة والالتزام بالاتفاقيات الدولية التي تنص على أن فلسطين هي ملك للشعب الفلسطيني.



وفي ختام اللقاء المطول تسلم الدكتور أحمد ابو هولي التوصيات للندوة القانونية التي تم عقدها بجامعة غزة الفرع الرئيسي.







رام الله - دنيا الوطنأشاد الدكتور أحمد ابو هولي رئيس دائرة اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية وعضو اللجنة التنفيذية للمنظمة بحفاوة الاستقبال من قبل الرئاسة الجزائرية والاستقبال من قبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون للرئيس أبو مازن والوفد المرافق له ، وما ترتب عليها من امتيازات والتاكيد على العلاقة والدور الأخوة الذي تتسم به الجمهورية الشعبية الديموقراطية الجزائرية رئاسة وحكومة وشعبا.و جاء ذلك خلال زيارة وفد من جمعية الأخوة الفلسطينية الجزائرية ممثلة بالمستشار فتح ابو طير رئيس الجمعية وعميد كلية الاتصال واللغات بجامعة غزة دكتور وسام عامروالدكتور ناهض ابو حماد مدير المشاريع بالجمعية والمهندس ابراهيم مطر مدير دائرة الاعلام وتكنولوجيا المعلومات بجمعية الأخوة الفلسطينية الجزائرية والدكتور رضوان لدائرة شؤون اللاجئين والالتقاء بالدكتور أبو هولي في مكتبه بغزة.ورحب أبو هولي بالوفد مشيدا في نفس الوقت بالدور الذي تقوم به الجمعية الجزائرية وجامعة غزة ومعربا عن دعمه لأية لقاءات قادمة وفعاليات مستمرة في كافة الجامعات لدعم قضية اللاجئين وتثقيف وتوعية الطلبة بهذا الخصوص مع أهمية تفعيل دور الإعلام الرسمى المحلي والعربي من أجل دعم قضية اللاجئين وحقوق الشعب الفلسطينى باستعادة حقوقه الوطنية بالأرض والمقدسات.و ساد خلال اللقاء والذي حضره مدير عام المخيمات د. عادل منصور والخبير في شؤون اللاجئين د. فوزي عوض جو من العصف الذهني وتقديم المبادرات وأهمية وجعل قضية اللاجئين في مقدمة التفاعل الأكاديمي والمؤسساتي والعمل على بذل كافة الجهود من أجل تدويل قضية اللاجئين في المحافل الدوليةوخاصة الدول المساندة والداعمة بمواقفها.