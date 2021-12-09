الطقس: استمرار تأثير المنخفض الجوي وأمطار فوق بعض المناطق





رام الله - دنيا الوطنتوقعت دائرة الأرصاد الجوية، استمرار تأثرالبلاد بالمنخفض الجوي، اليوم الخميس، لذا يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً، وتسقط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى وتضعف فرصة الهطول خلال ساعات المساء والليل الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.ويكون الجو هذه الليلة، غائماً جزئياً وبارداً ، الرياح شرقية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .أما الجمعة، يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبياً نهاراً إلى بارد ليلا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، الرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .السبت، يكون الجو صافياً ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام، الرياح جنوبية شرقية الى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .والأحد، يكون الجو صافياً ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود أربع درجات مئوية، الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.