"التربية" تصدر تصريحاً بشأن دوام الخميس في ظل المنخفض الجوي





ويكون الجو هذه الليلة الجو غائماً وبارداً وتسقط بمشيئة الله الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية وغزيرة أحياناً، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً والبحر هائجاً.

أما الخميس، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً، وتسقط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى، وتضعف فرصة الهطول خلال ساعات المساء والليل الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج.

رام الله - دنيا الوطنأكدت وزارة التربية والتعليم، في وقت متأخر من مساء اليوم الثلاثاء، أن الدوام يوم غدٍ الخميس يكون طبيعيًا في جميع مدارس الوطن.وقالت التربية في تصريح مقتضب صدر عنها، الليلة، إن دوام المدارس يبقى على ما هو عليه غداً الخميس.