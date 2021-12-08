وضع حجر الأساس لمشروع "لاكاسا" مول في طولكرم

رام الله - دنيا الوطنأعلنت شركة "لاكاسا القابضة"، اليوم الأربعاء، عن وضع حجر الأساس لمشروع لاكاسا مول (Lacasa Community Mall) على أرض مخازن شركة سند للموارد الإنشائية في ضاحية ارتاح بمدينة طولكرم.وسيتم إنشاء المشروع على أرض مساحتها 16 ألف متر مربع، ومساحة بناء تبلغ 13 ألف متر مربع، على أن يتم الانتهاء من المشروع وافتتاحه في الربع الرابع من العام 2022.وعبر محافظ طولكرم عصام أبو بكر عن سعادته بتوجيه المشاريع واستقطاب الاستثمارات لطولكرم، الأمر الذي يساهم في توفير فرص عمل لأبناء المحافظة، وتفعيل قطاعات اقتصادية حيوية، واستغلال الموقع الاستراتيجي للمحافظة"، مشيراً إلى أن "طولكرم وبالرغم من معاناتها مثل باقي محافظات فلسطين من الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته، إلا أنها تملك العديد من الفرص الواعدة وقصص النجاح، خاصةً تلك المتمثلة باستثمارات القطاع الخاص الذي تفخر المحافظة بوجوده وازدهاره فيها".بدوره، قال رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى إن محافظة طولكرم ستحتضن مشروعاً جديداً سيساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية، حيث يعكس هذا المشروع فلسفة عمل الصندوق من ناحية استقطاب الشركاء والاستخدام الأمثل للموارد والأصول، بما يحقق الأثر الإيجابي في مؤشرات التنمية للاقتصاد الوطني كهدف استراتيجي للصندوق.وأضاف: "بحسب الدراسات، فإن هذا المشروع سيؤدي بكل تأكيد إلى تحقيق التنمية المحلية في مدينة طولكرم، والمحافظة، بل والمنطقة برمتها سواء من حيث فرص العمل، والحركة التجارية، وتوفير مكانٍ متكامل للعائلة الفلسطينية للتسوق والترفيه، والنهضة العمرانية وبالبنية التحتية".وتابع مصطفى: "فخورون بشراكتنا مع شركة لاكاسا القابضة، سواء من خلال مشروع لاكاسا هايتس ضمن مدينة القمر، أو النجاح الذي حققته الشركة من خلال لاكاسا مول الذي أقيم في أيقونة مشاريع صندوق الاستثمار الفلسطيني ضاحية الريحان، واليوم من خلال إطلاق مشروع Lacasa Community Mall على أرض مخازن شركة سند في ضاحية ارتاح بمدينة طولكرم".من جهته، قال رئيس مجلس إدارة شركة لاكاسا القابضة عماد جابر إن المشروع يشكّل خطوة إضافية في جهود الشركة الرامية إلى تعزيز استثماراتها في مختلف محافظات الوطن، بدءًا من رام الله والبيرة، ومروراً بمدينة القمر في محافظة أريحا والأغوار".وأضاف: "ها نحن هنا اليوم في محافظة طولكرم التي تعتبر من المحافظات الجاذبة للاستثمارات في مختلف القطاعات، وكلنا ثقة بأن لاكاسا مول سيساهم في تنشيط الحركة التجارية في المحافظة، وسيعمل على استقطاب استثمارات أخرى للمنطقة".وتابع جابر: "لقد بنينا على النجاح الكبير الذي حققه مشروع لاكاسا مول في ضاحية الريحان بمحافظة رام الله والبيرة، كما أننا سعيدون بالشراكة مع شركة المشهداوي وما تشكّله من قصة نجاح في لاكاسا مول، ونحن على يقين بأن مشروع لاكاسا طولكرم سيكون أيقونةً جديدة في المنطقة، وهو يتوافق مع خطط الشركة للتوسع في كافة المحافظات وبالتالي فإنه سيشكل بداية التفرّع للكاسا مول في محافظات الوطن".من جانبه، رحّب رئيس بلدية طولكرم محمد يعقوب بوضع حجر الأساس لمشروع لاكاسا مول طولكرم، مؤكداً أنه سيؤدي إلى تنشيط الحركة التجارية في المدينة وسيزيد من عدد زوارها، مما سيؤدي إلى المساهمة في تحسين الوضع الاقتصادي، مثمنًا إعطاء الأولوية في التوظيف والتشغيل لأهالي المنطقة.بدوره، قال المدير التنفيذي لشركة سند للموارد الإنشائية غسان عنبتاوي إن الشركة فخورة بهذا الحدث الذي يمثل الاستغلال الأمثل للأصول لتحقيق أفضل عائد ممكن، ويحقق استراتيجية المساهمين والشركاء وفي مقدمتهم صندوق الاستثمار الفلسطيني، بتحقيق أثر إيجابي في مؤشرات التنمية للاقتصاد الوطني.وأضاف عنبتاوي " تفخر شركة سند باستقطاب مشروع شركة لاكاسا القابضة والذي تم تقديمه من خلال مجموعة عمار العقارية التابعة للصندوق، حيث ستعمل الشركة على تطوير مخازن "سند" في ضاحية ارتاح بطولكرم إلى La Casa community Mall، والذي نؤمن أنه سيكون الاستثمار الأمثل لهذه المخازن بما يحقق أكبر أثر تنموي للضاحية، والمدينة، بل لمنطقة المحافظات الشمالية بوجه عام".وسيضم المشروع العديد من المرافق التجارية والسياحية والترفيهية بما يشمل 92 محلاً تجارياً تمثل من الوكالات العالمية، ومناطق ترفيهية عامة بمساحة 2,400 متر مربع. كما سيشمل المشروع على مساحة المطاعم (Food Court) والتي ستضم 9 مطاعم إضافةً إلى 3 مطاعم متخصصة، وكوفي شوب مركزي.فيما سيكون هايبر ماركت "المشهداوي" على مساحة حوالي 6000 متر مربع بمواصفات عالمية ما سيمنح الزائرين والمتسوقين تجربةً تسوق فريدة ومتميزة وبطابع عالمي. إضافةً إلى الخدمات التكميلية للمشروع بأعلى المواصفات، بما في ذلك موقف مركبات يتسع لـ 540 مركبة. في حين سيوفّر المشروع 6,000 وظيفة خلال مراحل الإنشاء، و500 وظيفة دائمة بعد استكمال المشروع، ومن المتوقع أن يستقبل حوالي 3 ملايين زائر سنوياً.