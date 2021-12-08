شؤون فلسطينية

طالع: "الخارجية" تكشف عن إجراءات جديدة بشأن السفر للمملكة الأردنية

طالع: "الخارجية" تكشف عن إجراءات جديدة بشأن السفر للمملكة الأردنية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
صرح السفير د.أحمد الديك المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين أن الجهات المختصة في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة اتخذت عدداً من الإجراءات في مواجهة جائحة (كورونا)  تتعلق بالدخول الى أراضي المملكة خاصة في ظل  ارتفاع عدد الإصابات الملحوظ وزيادة حدة الجائحة.

وستكون الإجراءات كما أفادت به سفارة دولة فلسطين في عمان على النحو التالي:

على كافة القادمين الى أراضي المملكة من حملة شهادة التطعيم أو سواهم التسجيل على المنصة لعمل فحص PCR عند الوصول إلى الجانب الأردني.

يشترط في كافة القادمين الى أراضي المملكة من عمر خمس سنوات فما فوق عمل فحص PCR قبل القدوم إلى أراضي المملكة بمدة لا تتجاوز 72 ساعة.

على كافة المواطنين المقدسيين حملة هوية أبناء القدس التسجيل على المنصة قبل القدوم إلى أراضي المملكة وتطبق عليهم الشروط والأحكام المطبقة على المواطن الفلسطيني.

كافة المواطنين الحاصلين على QR كود من حملة شهادة التطعيم يعتبر هذا الكود لاغ اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق ١٢/١٢/٢٠٢١.

المنصة تعمل على مدار 24 ساعة وبإمكان صاحب العلاقة التسجيل بشكل مباشر، ويكون القدوم إلى أراضي المملكة في اليوم المحدد عند التسجيل.

وأضاف الديك: أن سفارتنا في عمان افادتنا وبناءاً على ما وصلها من وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، أنه يتعذر دخول المسافرين القادمين من الدول (جنوب افريقيا، ليسوتو، زيمبابوي، موزمبيق، ناميبيا، اسواتيني) إلى أراضي المملكة. أما بالنسبة للقادمين الى المملكة من دول أخرى كانت وجهتهم الاولى الدول آنفة الذكر، فتطالب السلطات الأردنية المختصة الإفصاح عن ذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية، وفي حال كانت إقامتهم ١٣ يوماً وأقل فيتم حجرهم مؤسسياً وعلى نفقتهم الخاصة، شريطة أن يحضر كلاً منهم فحص PCR بنتيجة سلبية وان يخضع كذلك لفحص آخر عند الوصول إلى مطار الملكة علياء الدولي. وفي حال وصول أحد المخالفين يتم إعادته على نفس الطائرة التي قدم عليها، وفي حال مغادرة الطائرة يتم حجره في فندق المطار على نفقة الشركة الناقلة لحين وصول أول رحلة ليعود على متنها إلى الدولة التي قدم منها.

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