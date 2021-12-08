تواصل اجتماعات اللجنة الفلسطينية الأردنية المشتركة في رام الله



وتأتي الاجتماعات، بهدف تفعيل التعاون المشترك في المجال الزراعي، وبحث سبل تطويرها.



وقال وزير الزراعة رياض العطاري، أنه تم الاتفاق على المزيد من التعاون المشترك في عدد من الجوانب، كما تم نقاش العديد من القضايا التي تخص القطاع الزراعي مع وزير الزراعة الاردني، وفي مقدمتها استكمال إطلاق الشركة الأردنية

الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية، بالإضافة الى نقاش الصعوبات التي تتعلق بانسياب السلع وتصديرها بين البلدين بفعل الإجراءات الإسرائيلية.



وأشار العطاري الى أن هناك تفاهما كبيرا من الجانبين، وقد تم نقاش بعض المطالب المهمة للمزارعين الفلسطينيين والاردنيين من خلال هذه الاجتماعات، مضيفا أن انطلاق أعمال اللجنة الفلسطينية الأردنية المشتركة يأتي في سياق الاجتماعات المنتظمة والدورية التي من خلالها يتم متابعة وتقييم القضايا

الفنية شهريا وسنويا.





من جهته أعرب الحنيفات عن أمله بأن تنبثق عن هذه الاجتماعات المزيد من الإجراءات والتدابير التي من شأنها تعزيز وتحسين حجم تبادل المنتجات الزراعية وتنويع قاعدة السلع المتبادلة وتحقيق المزيد من الاتفاقات والتعاون المشترك.







رام الله - دنيا الوطنتواصلت لليوم الثاني على التوالي اجتماعات اللجنة الفلسطينية الأردنية المشتركة في رام الله، حيث التقى وزير الزراعة رياضالعطاري بنظيره الأردني خالد الحنيفات، وذلك في مقر وزارة الزراعة الفلسطينية برام الله.