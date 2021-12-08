الاتحاد الأوروبي: سنواصل الوقوف لجانب القانون الدولي ودعم منظمات المجتمع المدني الفلسطيني











رام الله - دنيا الوطنأكد الاتحاد الأوروبي مواصلته الوقوف إلى جانب القانون الدولي ودعم منظمات المجتمع المدني الفلسطيني، التي تلعب دوراً مهما في تعزيز القانون الدولي وحقوق الإنسان والقيم الديمقراطية.جاء ذلك خلال اجتماع عقد، اليوم الأربعاء، بين ممثل الاتحاد الأوروبي و16 دبلوماسيا دبلوماسيا من بعثات دول الاتحاد الأوروبي والدول ذات التفكير المماثل في القدس، مع منظمات المجتمع المدني الفلسطينية الست التي صنفتها إسرائيل مؤخرا كـ"منظمات إرهابية".وأطلعت المنظمات الفلسطينية الدبلوماسيين الدوليين على التحديات التي تواجهها المنظمات غير الحكومية حاليا.