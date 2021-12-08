الشرطة تكشف ملابسات حرق مسجديْن وتقبض على المشتبه فيه بضواحي القدس

رام الله - دنيا الوطنكشفت الشرطة مساء اليوم ملابسات جريمة حرق مسجدين "معاذ بن جبل" في الرام ومسجد الأمعري في رام الله وقبضت على المشتبه فيه في ضواحي القدس.وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بأن شرطة المباحث العامة في ضواحي القدس ومركز شرطة الرام تلقيا بلاغا مفاده قيام مجهول بإشعال النار فجر اول امس في مسجد معاذ بن جبل في الرام، على الفور باشرت شرطة المباحث إجراءات البحث والتحري وجمع الأدلة، حيث تم الاشتباه بشخص من محافظة رام الله والبيرة وتمكنت من القبض عليه .وأضافت أنه وبسماع اقوال المشتبه فيه أفاد بقيامه بإشعال النار في مسجد معاذ بن جبل وكذلك اشعال النار في مسجد الامعري قبل أربعة شهور وأنه قام بفعلته تحت تأثير المواد المخدرة بعد تعاطيها .وأكدت بأنه تم التحفظ على المشتبه فيه تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول.