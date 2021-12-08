جنين: إصابة شاب برصاص الاحتلال واعتقال آخر في يعبد

رام الله - دنيا الوطنأصيب، مساء اليوم الأربعاء، شاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي واعتقل آخر في بلدة يعبد غرب جنين.وأفادت مصادر محلية بالبلدة، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي تجاه عدد من الشبان في المنطقة الجنوبية من بلدة يعبد، ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص الحي في الساق، وصفت حالته بالمستقرة، وتم نقله إلى احد المستشفيات لتقي العلاج، كما اعتقلت شابا آخر في نفس المنطقة.وأشارت المصادر إلى ان قوات الاحتلال منعت سيارات الإسعاف من الوصول إلى المنطقة لنقل المصاب.