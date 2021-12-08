دولي

لمسافة تزيد عن 1000 كيلومتر.. سلاح الجو الإسرائيلي يستعد لمناورات تحاكي مهاجمة إيران

لمسافة تزيد عن 1000 كيلومتر.. سلاح الجو الإسرائيلي يستعد لمناورات تحاكي مهاجمة إيران
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت قناة (كان) الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن سلاح الجو يستعد حالياً لمناورات واسعة ومكثفة في الربيع القادم.

وأضافت القناة بأنه سيتم خلال المناورات، تدريب عشرات الطائرات المقاتلة من طراز "F15" و "F16" و "F35" وطائرات الاستخبارات "ناخشون" على مهاجمة إيران من خلال الطيران لمسافة تزيد عن ألف كيلومتر.

وتجرى المناورات الكبيرة، فوق البحر الأبيض المتوسط ​​وستقوم طائرات سلاح الجو بطلعات جوية تحاكي هجومًا ضد إيران، فيما ستكون المناورات متاحة للمتابعة، وسيكون ذلك ضمن الرسائل التي ترسلها إسرائيل إلى العالم وإلى إيران، وفق ما ذكرت القناة.

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