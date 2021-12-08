لمسافة تزيد عن 1000 كيلومتر.. سلاح الجو الإسرائيلي يستعد لمناورات تحاكي مهاجمة إيران

رام الله - دنيا الوطنأفادت قناة (كان) الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن سلاح الجو يستعد حالياً لمناورات واسعة ومكثفة في الربيع القادم.وأضافت القناة بأنه سيتم خلال المناورات، تدريب عشرات الطائرات المقاتلة من طراز "F15" و "F16" و "F35" وطائرات الاستخبارات "ناخشون" على مهاجمة إيران من خلال الطيران لمسافة تزيد عن ألف كيلومتر.وتجرى المناورات الكبيرة، فوق البحر الأبيض المتوسط ​​وستقوم طائرات سلاح الجو بطلعات جوية تحاكي هجومًا ضد إيران، فيما ستكون المناورات متاحة للمتابعة، وسيكون ذلك ضمن الرسائل التي ترسلها إسرائيل إلى العالم وإلى إيران، وفق ما ذكرت القناة.