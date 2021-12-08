الشرطة تقبض على أحد تجار المخدرات وبحوزته سلاح ناري بضواحي القدس

رام الله - دنيا الوطنقبضت الشرطة صباح اليوم على أحد تجار المخدرات والفار من وجه العدالة منذ فترة، وهو من الخطرين من تجار المخدرات وتضبط بحوزته سلاح ناري "M16" شمال القدس.وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، انه بناءً على معلومات من مصادر خاصة لشرطة مكافحة المخدرات في شرطة ضواحي القدس تفيد بتواجد شخص يشتبه فيه من احد تجار ومروجي المخدرات قادم باتجاه رام الله وبحوزته كمية من المواد المخدرة تم تحريك قوه من مكافحة المخدرات وتم إيقاف المركبة التي يستقلها حسب الأصول و إلقاء القبض عليه وبتفتيش المركبة عثر على قطعة سلاح من نوع M16 علما انه صادر بحقة مذكرات احضار كونه من مروجي المخدرات .وأكدت، أنه تم تحويل المشتبه فيه مع المضبوطات إلى قسم التحقيقات من اجل استكمال الإجراءات اللازمة تمهيدا لإحالته لنيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقة حسب الأصول.