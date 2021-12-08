إعلام الاحتلال يزعم: (شاباك) يكتشف بنية تحتية جديدة لحركة حماس بالخليل

زعمت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن جهاز (شاباك) اكتشف بنية تحتية جديدة تابعة لحركة حماس في الخليل.









وأضافت بأن مهمتها تتمثل بتنفيذ عمليات إطلاق نار، فيما تم اعتقال أربعة من عناصرها في بلدة صوريف.





وتابعت: الخلية يتم تفعيل أنشطتها بتوجيهات من قبل عبد الرحمن غنيمات من تركيا، الذي أُفرج عنه في صفقة شاليط قبل نحو عشر سنوات.





رام الله - دنيا الوطنووفق ما نقلت قناة (كان) الإسرائيلية، فإن جهاز (شاباك) اكتشف بنية تحتية جديدة تابعة للحركة في الخليل يتم إدارتها من الخارج، وفق ادعائها.