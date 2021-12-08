صور.. الرئيس عباس وقيس سعيّد يفتتحان مبنى سفارة فلسطين الجديد في تونس







رام الله - دنيا الوطنافتتح الرئيس محمود عباس، ونظيره التونسي، قيس سعيد، اليوم الأربعاء، مبنى سفارة فلسطين الجديد لدى تونس.وقام الرئيسان عباس وسعيد بجولة في أرجاء مقرّ السفارة الجديد، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وحضر الافتتاح الوفد المرافق للرئيس، وعدد من المسؤولين التونسيين، وأبناء الجالية الفلسطينية.ونفذ مشروع مبنى السفارة الجديد، الصندوق القومي الفلسطيني، وجمع المبنى بين العمارة والتصميم وإضافة الرموز الفلسطينية، مع مراعاة طبيعة عمل السفارة.