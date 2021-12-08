في ظل اشتداد الرياح.. بلدية غزة توجه تحذيراً للمواطنين



وحذرت في تصريح مقتضب وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، من الاقتراب من شاطئ البحر أو الوقوف على الألسن والصخور البحرية نظراً لارتفاع الأمواج، خشية الانزلاق بين الصخور أو السقوط والتعرض للإصابة.



ويكون الجو هذه الليلة الجو غائماً وبارداً وتسقط بمشيئة الله الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية وغزيرة أحياناً، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً والبحر هائجاً.



أما الخميس، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً، وتسقط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى، وتضعف فرصة الهطول خلال ساعات المساء والليل الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج.



رام الله - دنيا الوطنتهيب لجنة الطوارئ في بلدية غزة بالمواطنين، عدم الخروج من منازلهم إلا للضرورة، بسبب "اشتداد الرياح حفاظاً على سلامتكم وسلامة أبنائكم".