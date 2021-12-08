ضواحي القدس: الشرطة تقبض على مطلوب مشتبه فيه بإطلاق النار على شقيقه

رام الله - دنيا الوطنقبضت الشرطة اليوم على شخص مطلوب مشتبه فيه بإطلاق النار على شقيقه وضبطت السلاح الناري المستخدم في ضواحي القدس.وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بأن شرطة المباحث العامة في ضواحي القدس وشرطة جنوب شرق القدس وبعد تلقيها شكوى من مواطن مفادها قيام شقيقه بإطلاق النار على قدمه قبل أسبوع نقل على اثرها لمستشفى داخل القدس، على الفور و بعد إجراءات البحث والتحري وتحديد مكان المشتبه فيه، تمكنت الشرطة من القبض عليه وضبطت سلاح ناري من "نوع مسدس بريتا" .وأضافت انه وبالاستماع لأقوال المشتبه فيه أفاد بقيامه بإطلاق النار على قدم شقيقه لوجود خلافات بينهما.وأكدت بأن الشرطة تحفظت على المقبوض عليه تمهيدا لإحالته للنيابة العامة مع المضبوطات لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول.