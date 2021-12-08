تمهيداً لتوجهه لواشنطن.. غانتس يلتقي السفير الأمريكي في إسرائيل





ومن المقرر أن يلتقي نظيره الأمريكي، لويد أوستين، ووزير الخارجية، انتوني بلينكن.



ووصف غانتس اجتماعه مع السفير الأمريكي بـ "الممتاز"، مشيراً إلى أنهما بحثا تعميق التعاون الاستراتيجي بين الجانبين، والأواصر الخاصة التي تربط بينهما.





رام الله - دنيا الوطناجتمع وزير جيش الاحتلال، بيني غانتس، اليوم، مع سفير الولايات المتحدة في القدس المحتلة، توم نيدس، تمهيدًا لتوجهه إلى واشنطن فجر غد.