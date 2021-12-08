دولي

تمهيداً لتوجهه لواشنطن.. غانتس يلتقي السفير الأمريكي في إسرائيل

تمهيداً لتوجهه لواشنطن.. غانتس يلتقي السفير الأمريكي في إسرائيل
بيني غانتس
رام الله - دنيا الوطن
اجتمع وزير جيش الاحتلال، بيني غانتس، اليوم، مع سفير الولايات المتحدة في القدس المحتلة، توم نيدس، تمهيدًا لتوجهه إلى واشنطن فجر غد.

ومن المقرر أن يلتقي نظيره الأمريكي، لويد أوستين، ووزير الخارجية، انتوني بلينكن.

ووصف غانتس اجتماعه مع السفير الأمريكي بـ "الممتاز"، مشيراً إلى أنهما بحثا تعميق التعاون الاستراتيجي بين الجانبين، والأواصر الخاصة التي تربط بينهما.

أخبار ذات صلة

رئيس بلدية اللد بأراضي 48 يدعو لإعلان حالة الطوارئ في المدينة

رئيس بلدية اللد بأراضي 48 يدعو لإعلان حالة الطوارئ في المدينة

لقاح فايزر فعال ضد (أوميكرون).. ولكن بعد هذه الجرعات

لقاح فايزر فعال ضد (أوميكرون).. ولكن بعد هذه الجرعات

إجلاء 400 موظف جراء حريق اندلع بمقر وزارة القضاء الإسرائيلية بالقدس

إجلاء 400 موظف جراء حريق اندلع بمقر وزارة القضاء الإسرائيلية بالقدس

فرنسا: إخلاء سبيل المواطن السعودي المحتجز على خلفية قضية خاشقجي

فرنسا: إخلاء سبيل المواطن السعودي المحتجز على خلفية قضية خاشقجي

هجوم إلكتروني يؤدي الى إغلاق موقع الضمان الاجتماعي بإسرائيل

هجوم إلكتروني يؤدي الى إغلاق موقع الضمان الاجتماعي بإسرائيل

فرنسا تعلن الإفراج عن المواطن السعودي المحتجز على خلفية قضية خاشقجي

فرنسا تعلن الإفراج عن المواطن السعودي المحتجز على خلفية قضية خاشقجي

مقاتلات روسية تعترض طائرات حربية فرنسية فوق البحر الأسود

مقاتلات روسية تعترض طائرات حربية فرنسية فوق البحر الأسود

بعد الأزمة الأخيرة بين البلدين.. وزير الخارجية الفرنسي يتوجه إلى الجزائر

بعد الأزمة الأخيرة بين البلدين.. وزير الخارجية الفرنسي يتوجه إلى الجزائر

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

ضواحي القدس: الشرطة تقبض على مطلوب مشتبه فيه بإطلاق النار على شقيقه

ضواحي القدس: الشرطة تقبض على مطلوب مشتبه فيه بإطلاق النار على شقيقه

الرويضي: الاحتلال يسعى لتحويل المستوطنين بالشيخ جراح إلى &#34;ضحايا&#34; وأصحاب المنازل الى &#34;مغتصبين&#34;

الرويضي: الاحتلال يسعى لتحويل المستوطنين بالشيخ جراح إلى "ضحايا" وأصحاب المنازل الى "مغتصبين"

حركة حماس تُعلق على تصريحات مفوضة حقوق الإنسان بشأن جرائم الاحتلال

حركة حماس تُعلق على تصريحات مفوضة حقوق الإنسان بشأن جرائم الاحتلال

رضوان يعلق على رفض محكمة لاهاي الطعن المقدم من عائلة زيارة حول قصف منزلها

رضوان يعلق على رفض محكمة لاهاي الطعن المقدم من عائلة زيارة حول قصف منزلها

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح غداً الخميس

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح غداً الخميس

الجهاد: فيلم (أميرة) محاولة لتدنيس تاريخ الحركة الأسيرة لخدمة الصهاينة

الجهاد: فيلم (أميرة) محاولة لتدنيس تاريخ الحركة الأسيرة لخدمة الصهاينة

سمر حمد: اعتقالات أجهزة السلطة مرفوضة ولا تنتمي لشعبنا المناضل

سمر حمد: اعتقالات أجهزة السلطة مرفوضة ولا تنتمي لشعبنا المناضل

العربية الفلسطينية: فيلم أميرة مسيء لتضحيات شعبنا وتساوق مع رواية الاحتلال

العربية الفلسطينية: فيلم أميرة مسيء لتضحيات شعبنا وتساوق مع رواية الاحتلال

منوعات

بعد خضوعها لعملية جراحية.. ميساء مغربي تكشف عن آخر تطورات حالتها الصحية

بعد خضوعها لعملية جراحية.. ميساء مغربي تكشف عن آخر تطورات حالتها الصحية

&#34;اشتغلت جرسونة&#34;.. أمينة خليل تكشف عن أسرار متعلقة بحياتها الشخصية

"اشتغلت جرسونة".. أمينة خليل تكشف عن أسرار متعلقة بحياتها الشخصية

محمد نجاتي يوجه رسالة إلى زوج منة عرفة &#34;ده ولد عاوز يلعب&#34;

محمد نجاتي يوجه رسالة إلى زوج منة عرفة "ده ولد عاوز يلعب"

شاهد: ماذا فعل زوج أصالة على المسرح.. بطريقة رومانسية

شاهد: ماذا فعل زوج أصالة على المسرح.. بطريقة رومانسية

محمد هنيدي يوجه رسالة لهند صبري.. ما مضمونها؟

محمد هنيدي يوجه رسالة لهند صبري.. ما مضمونها؟

مي العيدان تشن هجوماً حاداً على حسام حبيب &#34;انت فاشل فنياً وإنسانياً&#34;

مي العيدان تشن هجوماً حاداً على حسام حبيب "انت فاشل فنياً وإنسانياً"

شاهد: ابنة فنان لبناني تخطف الأنظار بجمالها ونعومة ملامحها

شاهد: ابنة فنان لبناني تخطف الأنظار بجمالها ونعومة ملامحها

بعد أزمة انفصالهما.. زوجة يزن السيد تكشف ما حصل بينهما

بعد أزمة انفصالهما.. زوجة يزن السيد تكشف ما حصل بينهما

شاهد: عمرو دياب يشعل مسرح كورنيش جدة

شاهد: عمرو دياب يشعل مسرح كورنيش جدة

محمد عادل إمام يتعرض للابتزاز عبر (فيسبوك).. ماذا حصل؟

محمد عادل إمام يتعرض للابتزاز عبر (فيسبوك).. ماذا حصل؟

عربي

مستشار السيسي يحذر: متحور (أوميكرون) ليس الأخير

مستشار السيسي يحذر: متحور (أوميكرون) ليس الأخير

وزير الخارجية الأردني يناقش مع نظيره الكويتي المستجدات الإقليمية في المنطقة

وزير الخارجية الأردني يناقش مع نظيره الكويتي المستجدات الإقليمية في المنطقة

الرئيس المصري: التعليم يحتاج 20 سنة للوصول للجودة والنتائج المُرضية

الرئيس المصري: التعليم يحتاج 20 سنة للوصول للجودة والنتائج المُرضية

شاهد: نواب أردنيون ينسحبون من جلسة البرلمان احتجاجاً على توقيع اتفاق &#34;النوايا&#34; مع إسرائيل

شاهد: نواب أردنيون ينسحبون من جلسة البرلمان احتجاجاً على توقيع اتفاق "النوايا" مع إسرائيل