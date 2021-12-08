حركة حماس تُعلق على تصريحات مفوضة حقوق الإنسان بشأن جرائم الاحتلال

رام الله - دنيا الوطناعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، التصريحات التي أدلت بها مفوضة حقوق الإنسان، ميشيل باشاليت، أمس الثلاثاء في مجلس حقوق الإنسان، تصريحات مهمة وجوهرية، حيث سلطت الضوء على انتهاكات الاحتلال المتواصلة، وجرائمه بحق شعبنا ومقدساته، ووصفت أوضاع حقوق الإنسان، وخاصة الأطفال، بأنها "كارثية" في ظل الاحتلال.كما لفتت الحركة، في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنظار العالم إلى جريمة الحصار الإسرائيلي، على قطاع غزة والمستمرة منذ أكثر من (15 عاماً)، وتداعيات ذلك الكارثية على كل مجالات حياة الإنسان الفلسطيني في القطاع، وأهمية رفع هذا الحصار فورا لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.وشدد على أن مثل هذه الشهادات تؤكد ما ورد في عشرات التقارير الصادرة عن مؤسسات دولية، ولجان تحقيق أممية من إدانات صريحة للاحتلال وجرائمه بحق شعبنا، وأهمية أن يتخلص المجتمع الدولي من حالة السلبية والتواطؤ مع هذا الاحتلال، لصالح اتخاذ خطوات عملية لإنهاء هذا الاحتلال، ووقف العدوان بحق شعبنا وحقوقه الأصيلة بالحرية والاستقلال والعودة.