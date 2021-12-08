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رئيس بلدية اللد بأراضي 48 يدعو لإعلان حالة الطوارئ في المدينة

رئيس بلدية اللد بأراضي 48 يدعو لإعلان حالة الطوارئ في المدينة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
دعا رئيس بلدية اللد في أراضي عام 48، يائير رفيفو، إلى إعلان حالة الطوارئ، للقضاء على ظاهرة السلاح غير القانوني في المدينة.

وبعث رفيفو، اليوم برسالة عاجلة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت، ووزير الأمن الداخلي، عومير بارليف، حول ارتفاع عدد حوادث إطلاق النار في المدينة.

ويأتي ذلك إثر محاولة اغتيال اثنين من سكان اللد، اللذين أصيبا بالرصاص وهما في سيارتهما في وضح النهار وسط المدينة.

وطالب رفيفو في رسالته بينت، ووزير الأمن الداخلي، تعزيز قوات الشرطة والأمن في المدينة لمنع وقوع المزيد من الحوادث، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

كما شدد في رسالته على حقيقة أن عائلات الإجرام بدأت مؤخرًا في استخدام الأسلحة الآلية، مما يشكل خطرًا حقيقيًا وملموسًا على سكان اللد جميعاً من أطفال ونساء ورجال من كافة الأوساط - بل وقد يتسبب أيضاً في إلحاق الضرر بواحدة من مئات الطائرات التي تقلع وتهبط بالقرب من المدينة يوميًا. 

وانتقد رفيفو بشدة النظام القضائي لعدم قيامه بما يكفي لمعاقبة من يستخدمون الأسلحة النارية وعدم العمل على وضعهم خلف القضبان لسنوات عديدة. 

وأكد رئيس البلدية، التزامه بسلامة وأمن جميع سكان مدينة اللد - اليهود والعرب على حد سواء - منهيًا رسالته بدعوة إلى اتخاذ إجراءات فورية قبل فوات الأوان.

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