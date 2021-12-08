شاهد: قوات الاحتلال تعتدي على أهالي حي الشيخ جراح في القدس













رام الله - دنيا الوطناعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، بالضرب، على مواطنين في حي الشيخ جراح شرق القدس المحتلة، والمهدد بالإخلاء القسري، خلال تصديهم لعشرات المستوطنين الذين اقتحموا الحي.وكانت قوات الاحتلال أغلقت المداخل المؤدية إلى الحي، ومنعت المتضامنين مع أهله والصحفيين من دخوله ودققت في هوياتهم.وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن قوات الاحتلال كثفت من انتشارها وحواجزها في الحي، وأغلقت المداخل المؤدية إليه، وحاولت طرد المتضامنين الذي جاءوا تلبيةً لدعوات أطلقها نشطاء مقدسيون للتصدي لمسيرة استفزازية للمستوطنين داخل الحي.